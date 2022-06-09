Лондон назвал фиктивным правосудием приговор британцам в ДНР
Решение Верховного суда Донецкой народной республики приговорить к смертной казни британских граждан Шона Пиннера и Эйдена Аслина является фиктивным и не имеет никакой легитимности. Об этом сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
Британский министр категорически осудила вынесение приговора британским подданным. «Они военнопленные. Это фиктивное судебное решение, не имеющее абсолютно никакой легитимности», — подчеркнула она.
Верховный суд ДНР ранее 9 июня приговорил к смертной казни Пиннера и Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.
Наказание было назначено обвиняемым «по совокупности преступлений». Суд отметил, что Пиннера разыскивали в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии.
Суд над ними начался 7 июня, они обвинялись по ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 430 УК ДНР («Наемничество»).
Подсудимые частично признали вину.
Расследование дела в отношении Пиннера завершили в конце мая. По словам 48-летнего Пиннера, в рядах Вооруженных сил Украины он работал инструктором. Он попал в плен в апреле вместе с бойцами подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе. По данным телеканала «Звезда», 27-летний Аслин был среди «добровольно сложивших оружие» морпехов ВСУ в Мариуполе.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывал Россию проявить гуманизм к плененным на Украине британцам. Он добавил, что Аслин прежде служил в ВС Украины, а потому не может считаться наемником.
В начале мая в России СК возбудил уголовные дела в отношении 75 наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Как полагают в комитете, наемники прибыли из США, Великобритании, Канады, Норвегии, Грузии и других стран.
Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля сообщил, что Украина намерена привлекать к участию в боевых действиях иностранных добровольцев, и объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны Украины.
В начале июня боец Росгвардии сержант Адам Бисултанов погиб в Донбассе во время столкновения с иностранными наемниками, среди которых был сын члена парламента Великобритании Бен Грант.