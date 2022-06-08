Трое иностранных наемников частично признали вину в суде ДНР

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 63,94 (-0,63) Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 60,23 (-0,73) Инвестиции, 16:03
В ДНР выбрали нового главу правительства Политика, 20:50
Туктамышева назвала правильным повышение возрастного ценза для фигуристок Спорт, 20:49
В ВОЗ предупредили о риске повторного заражения оспой обезьян Общество, 20:43
Суд заменил Соболь исправительные работы на четыре месяца лишения свободы Политика, 20:40
Генсек ООН предупредил о дефиците зерна в мире из-за цен на удобрения Политика, 20:33
Лавров и Чавушоглу не решили проблему с вывозом украинского зерна Политика, 20:26
Дерипаска пропустит экономический форум в Петербурге Политика, 20:25
Цена нефти Brent превысила $124 за баррель впервые с 9 марта Инвестиции, 20:20
Критиковавшая WTA британская теннисистка сдала положительный допинг-тест Спорт, 20:15
В России начали закрываться магазины партнеров Huawei Бизнес, 20:07
Иран заявил о готовности помочь в мирном разрешении ситуации на Украине Политика, 20:07
Апелляция поддержала семью Демьяна Кудрявцева в споре с «Ведомостями» Технологии и медиа, 20:03
АЛРОСА не будет выплачивать итоговые дивиденды за 2021 год Инвестиции, 20:02
Устал, не выспался: как добросовестному водителю избежать ДТП Партнерский проект, 19:57
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Трое иностранных наемников частично признали вину в суде ДНР

Двое граждан Великобритании и один гражданин Марокко частично признали вину по обвинению в наемничестве. В условиях военного времени им может грозить смертная казнь
Эйден Эслин, Шон Пиннер и Саадун Брагим
Эйден Эслин, Шон Пиннер и Саадун Брагим (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Двое граждан Великобритании и один гражданин Марокко, участвовавшие в боевых действиях на стороне украинской армии, частично признали свою вину в суде Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим обвинялись по ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 430 УК ДНР («Наемничество»), уточняет агентство. В ДНР за подобные преступления в условиях военного времени предусмотрена смертная казнь.

Клишас напомнил об отсутствии моратория на смертную казнь в ДНР и ЛНР
Политика
Андрей Клишас

Расследование дела в отношении Шона Пиннера и Эндрю Хилла завершили в конце мая. По словам 48-летнего Пиннера, в рядах вооруженных сил Украины он работал инструктором. Британец попал в плен в апреле вместе с бойцами подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе. По данным телеканала «Звезда», 27-летний Эслин был среди «добровольно сложивших оружие» морпехов ВСУ в Мариуполе.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Россию проявить гуманизм к плененным на Украине британцам. Джонсон заявил, что Лондон отговаривает британских граждан посещать Украину и принимать участие в вооруженном конфликте. Он отметил, что Эслин прежде служил в вооруженных силах Украины, а потому не может считаться наемником.

27 мая глава отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества следственного управления Генпрокуратуры ДНР Виктор Гаврилов заявил, что в условиях военного времени в отношении группы иностранных наемников из Великобритании и Марокко могут применить смертную казнь. Власти Британии обещали обжаловать возможный смертный приговор Пиннеру и Эслину.

Читайте на РБК Pro
Pro
Почему искусственное мясо не спасет мир от продовольственного кризиса
Статьи
Pro
Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент
Инструкции
Pro
Фото: Pexels Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии
Статьи
Pro
Фото: Alex Knight / Unsplash Когда айтишника можно заменить программным роботом и сэкономить
Статьи
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции
Pro
Какие финансовые меры защиты использовать в договоре
Инструкции
Pro
Правда ли музыка помогает расслабиться и сосредоточиться
Статьи

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса от «геноцида», а также демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства. О том, что Украина намерена привлекать к участию в боевых действиях иностранных добровольцев, 27 февраля сообщил президент Владимир Зеленский. Тогда же он объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны Украины.

К началу мая Следственный комитет России возбудил уголовные дела против 75 наемников, участвующих в боях на стороне Украины. По данным следствия, они прибыли из США, Великобритании, Канады, Норвегии, Грузии и других стран. Дела были заведены на основе показаний украинских военнопленных, которые находятся в России.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
ДНР наемники Военная операция на Украине Великобритания суд
Материалы по теме
Минобороны заявило об уголовной ответственности для наемников на Украине
Политика
Росгвардеец погиб в бою с иностранными наемниками на Украине
Политика
В ДНР допустили применение смертной казни против иностранных наемников
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter