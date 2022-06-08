Трое иностранных наемников частично признали вину в суде ДНР
Двое граждан Великобритании и один гражданин Марокко, участвовавшие в боевых действиях на стороне украинской армии, частично признали свою вину в суде Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим обвинялись по ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 430 УК ДНР («Наемничество»), уточняет агентство. В ДНР за подобные преступления в условиях военного времени предусмотрена смертная казнь.
Расследование дела в отношении Шона Пиннера и Эндрю Хилла завершили в конце мая. По словам 48-летнего Пиннера, в рядах вооруженных сил Украины он работал инструктором. Британец попал в плен в апреле вместе с бойцами подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе. По данным телеканала «Звезда», 27-летний Эслин был среди «добровольно сложивших оружие» морпехов ВСУ в Мариуполе.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Россию проявить гуманизм к плененным на Украине британцам. Джонсон заявил, что Лондон отговаривает британских граждан посещать Украину и принимать участие в вооруженном конфликте. Он отметил, что Эслин прежде служил в вооруженных силах Украины, а потому не может считаться наемником.
27 мая глава отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества следственного управления Генпрокуратуры ДНР Виктор Гаврилов заявил, что в условиях военного времени в отношении группы иностранных наемников из Великобритании и Марокко могут применить смертную казнь. Власти Британии обещали обжаловать возможный смертный приговор Пиннеру и Эслину.
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса от «геноцида», а также демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства. О том, что Украина намерена привлекать к участию в боевых действиях иностранных добровольцев, 27 февраля сообщил президент Владимир Зеленский. Тогда же он объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны Украины.
К началу мая Следственный комитет России возбудил уголовные дела против 75 наемников, участвующих в боях на стороне Украины. По данным следствия, они прибыли из США, Великобритании, Канады, Норвегии, Грузии и других стран. Дела были заведены на основе показаний украинских военнопленных, которые находятся в России.