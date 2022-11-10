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Нетаньяху заявил о планах расширять мирные договоры с арабскими странами

Нетаньяху заявил о намерении расширять мирные соглашения с арабскими странами
Беньямин Нетаньяху
Беньямин Нетаньяху (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Лидер победившей на выборах в израильский парламент (кнессет) партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем, что намерен расширять круг мирных соглашений между Израилем и арабскими странами. Шольц позвонил ему, чтобы поздравить с результатами выборов, сообщил Нетаньяху в «Твиттере».

Израильский экс-премьер отметил также роль Германии в этом «историческом процессе». «Мы договорились работать вместе для дальнейшего расширения экономических и политических отношений между Германией и Израилем», — добавил он.

Позднее Нетаньяху сообщил, что побеседовал также с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Заидом. Они договорились о дальнейшем развитии отношений после подписанного два года назад мирового соглашения. Шейх пригласил израильского политика посетить Эмираты.

ОАЭ в 2020-м стали третьей арабской страной, с которой Израиль заключил мирное соглашение: в 1979 году Египет заключил мирный договор с республикой, а в 1994 году — Иордания. Мирное соглашение с Израилем в 2020-м году подписал и Бахрейн. ОАЭ и Бахрейн — первые арабские государства Персидского залива, заключившие мирное соглашение с Израилем. В декабре того же года Израиль и Марокко договорились о восстановлении дипломатических отношений. До этого, еще в начале 2019-го, Израиль восстановил отношения с Чадом.

Также в 2022 году наладились отношения Израиля с Турцией. Стороны почти разорвали дипломатические отношения после конфликта у берегов Газы в мае 2010 года. После этого они неоднократно обменивались обвинениями в поддержке терроризма. Израилю не нравилась поддержка Турцией группировки ХАМАС, которая находится у власти в секторе Газа, Турция же считала Израиль «государством-оккупантом». В 2018 году Турция отозвала своего посла из Израиля и выслала из Анкары посла Израиля.

В августе этого года страны договорились о восстановлении дипломатических отношений в полном объеме, а в сентябре — о возобновлении авиасообщения. Премьер-министр Израиля Яир Лапид и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Эта встреча стала первой для первых лиц двух стран с 2008 года. В октябре Анкара назначила своего посла в Израиле.

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Еще в 2019 году тогдашний глава израильского МИДа Исраэль Кац выступал с инициативой о подписании пакта о ненападении с арабскими странами Персидского залива.

Несколько членов Лиги арабских государств (ЛАГ) имели дипломатические отношения с Израилем, но по разным причинам прекратили их. Так, Мавритания признала Израиль в 1999 году, но прекратила отношения в 2009-м из-за войны в секторе Газа, к ней присоединился Катар. Тунис имел дипломатические отношения с Израилем до 2000 года, но с началом второй интифады временно их приостановил; тогда же закрылось торговое представительство Израиля в Омане.

По израильским законам Ирак, Иран, Ливан, Сирия, Саудовская Аравия и Йемен являются вражескими государствами. Израильские граждане не имеют права посещать эти страны без специального разрешения министерства внутренних дел

Теги
Израиль Биньямин Нетаньяху Олаф Шольц арабские страны мирное соглашение
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