Главы Израиля и Турции встретились впервые с 2008 года

Яир Лапид (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Премьер-министр Израиля Яир Лапид и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил пресс-секретарь канцелярии израильского премьера Ориф Гендельман в Twitter.

Встреча стала первой для первых лиц двух стран с 2008 года. Она состоялась впервые после объявления о восстановлении дипломатических отношений и возвращении послов.

Лапид и Эрдоган обсудили борьбу с терроризмом в целом и конкретно в Израиле. Израильский премьер поблагодарил турецкого президента за сотрудничество разведки во время попыток Ирана совершить теракты.

Кроме того, Лапид поднял вопрос о пропавших без вести и взятых в плен израильтянах, которых удерживает палестинское движение ХАМАС, и их возвращении домой.

Среди тем их разговора были экономическое и энергетическое сотрудничество, ситуация в регионе, а также восстановление рейсов из Израиля в Турцию, за которое Лапид поблагодарил Эрдогана.

Израиль и Турция почти разорвали дипломатические отношения после конфликта у берегов Газы в мае 2010 года. Тогда Вооруженные силы Израиля атаковали корабль Mavi Marmara, который доставлял помощь в сектор Газа. На корабле произошел бой, девять граждан Турции погибли, а несколько израильских военных получили ранения. Власти Израиля отказались приносить извинения и обвинили Турцию в поддержке терроризма.

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В июне этого года Лапид приехал в Анкару, поблагодарил Турцию за спасение граждан Израиля, которые находились под угрозой атак со стороны Ирана на турецкой территории. По данным The Times of Israel, речь шла о задержании Турцией восьми человек, которые предположительно работали на иранскую разведку и планировали похищение или покушение на израильских туристов в Стамбуле. После визита стороны отметили «продвижение позитивного диалога».

17 августа Лапид и Эрдоган договорились полностью восстановить дипломатические отношения и вернуть послов в столицы. В начале сентября они заявили о возобновлении авиасообщения.

