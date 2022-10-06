Турция назначила посла в Израиле спустя четыре года

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении Шакира Озкан Торунлара послом в Израиле, передает турецкое издание Aykiri.

Торунлар работал генконсулом в Палестине с 2010 по 2014 год. До этого, с 2008 по 2010 год, он был послом в Бангладеш, с 2017 по 2021 год — послом в Индии.

Израиль и Турция почти разорвали дипломатические отношения после конфликта у берегов Газы в мае 2010 года. После этого стороны неоднократно обменивались обвинениями в поддержке терроризма. Израилю не нравилась поддержка Турцией группировки ХАМАС, которая находится у власти в секторе Газа, Турция же считала Израиль «государством-оккупантом». В 2018 году Турция отозвала своего посла из Израиля и выслала из Анкары посла Израиля.

В 2022 году Израиль и Турция начали налаживать отношения. В июне прошла встреча министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с премьером Израиля Яиром Лапидом, тогда возглавлявшим израильский МИД. По ее итогам стороны заявили, что будут повышать дипломатический уровень двусторонних отношений до послов. Кроме того, Лапид поблагодарил Анкару за спасение израильтян, на которых Иран готовил нападение на территории Турции.

17 августа Лапид провел телефонные переговоры с Эрдоганом, и они договорились о восстановлении дипломатических отношений в полном объеме. Премьер-министр Израиля и президент Турции встретились в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Эта встреча стала первой для первых лиц двух стран с 2008 года.