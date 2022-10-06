Турция назначила посла в Израиле спустя четыре года

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 58,24 (+0,18) Инвестиции, 17:05
Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 60,25 (+0,85) Инвестиции, 17:05
Подкаст «Криптосанкции — не повод для паники». Что изменится для россиян Крипто, 17:27
Президент Узбекистана наградил Путина орденом «Дустлик» высшей степени Политика, 17:23
Власти заявили об устранении жалоб мобилизованных на «скотские условия» Политика, 17:23
Перестали расти: как изменились цены на новостройки в Москве за квартал Недвижимость, 17:12
Как работает «инсультная» бригада скорой помощи Партнерский проект, 17:10
«Яндекс» объяснил исчезновение с карт границ регионов Технологии и медиа, 17:09
Индексы США выросли после данных по заявкам на пособие по безработице Инвестиции, 17:07
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «вселенной «Эха Москвы» Политика, 17:02
Reuters узнал о предложении группы стран ЕС ввести «коридор цен» на газ Экономика, 16:57
Российские военные сбили выпущенные по Антоновскому мосту ракеты HIMARS Политика, 16:56
Джокович сыграет с Хачановым в четвертьфинале турнира в Астане Спорт, 16:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:50
«Аэрофлот» повысил цену на услугу сопровождения детей на рейсах Бизнес, 16:49
Как создать банк будущего РБК и S+Консалтинг, 16:47
Политика ,  
0 

Турция назначила посла в Израиле спустя четыре года

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении Шакира Озкан Торунлара послом в Израиле, передает турецкое издание Aykiri.

Торунлар работал генконсулом в Палестине с 2010 по 2014 год. До этого, с 2008 по 2010 год, он был послом в Бангладеш, с 2017 по 2021 год — послом в Индии.

Израиль и Турция почти разорвали дипломатические отношения после конфликта у берегов Газы в мае 2010 года. После этого стороны неоднократно обменивались обвинениями в поддержке терроризма. Израилю не нравилась поддержка Турцией группировки ХАМАС, которая находится у власти в секторе Газа, Турция же считала Израиль «государством-оккупантом». В 2018 году Турция отозвала своего посла из Израиля и выслала из Анкары посла Израиля.

В 2022 году Израиль и Турция начали налаживать отношения. В июне прошла встреча министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с премьером Израиля Яиром Лапидом, тогда возглавлявшим израильский МИД. По ее итогам стороны заявили, что будут повышать дипломатический уровень двусторонних отношений до послов. Кроме того, Лапид поблагодарил Анкару за спасение израильтян, на которых Иран готовил нападение на территории Турции.

17 августа Лапид провел телефонные переговоры с Эрдоганом, и они договорились о восстановлении дипломатических отношений в полном объеме. Премьер-министр Израиля и президент Турции встретились в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Эта встреча стала первой для первых лиц двух стран с 2008 года.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Лондонская биржа металлов и ЕС против сырья из России: что будет дальше
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Стресслаксация»: почему отдых не помогает снять тревогу — Fast Company
Статьи
Pro
Фото: John Medina / Getty Images «Один день в неделю я вообще не ем»: гендиректор Salesforce — о питании
Статьи
Pro
Фото: Rusal Почему решение «Русала» о выплате дивидендов не вдохновило инвесторов
Статьи
Pro
Из-за каких ошибок менеджера по продажам клиент уйдет в 9 из 10 случаев
Инструкции
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Как убеждать аудиторию и оппонентов с помощью инструментов Аристотеля
Инструкции
Pro
Что делать сотрудникам, если нарушены их права при частичной мобилизации
Инструкции
Pro
Фото: Михаил Метцель / ТАСС Что сейчас покупают на Wildberries: рейтинг поставщиков
Исследования
Теги
Турция Израиль посол
Материалы по теме
Израиль и Турция восстановили дипломатические отношения в полном объеме
Политика
Главы Израиля и Турции встретились впервые с 2008 года
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter