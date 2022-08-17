Израиль и Турция восстановили дипломатичекие отношения в полном объеме

Яир Лапид (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Премьер Израиля Яир Лапид и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о восстановлении дипломатических отношений в полном объеме и возвращении послов двух стран в столицы, сообщила канцелярия израильского премьера.

«После телефонного разговора между премьер-министром Яиром Лапидом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Израиль и Турция полностью восстанавливают дипломатические отношения», — говорится в заявлении.

Контакты велись по линии МИД.

Турция и Израиль отозвали своих послов в 2018 году, когда позиции стран разошлись в оценке событий в секторе Газа: Эрдоган назвал Израиль террористическим государством, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил турецкого лидера в поддержке ХАМАС

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