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Политика ,  
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Бахрейн и Израиль официально установили дипломатические отношения

Израиль официально установил дипломатические отношения с Бахрейном. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, подписание соглашения об установлении дипломатических отношений состоялось в столице Бахрейна — Манаме. Кроме того, стороны заключили меморандумы о взаимопонимании.

Помимо израильской делегации, в Манаму также прибыли представители США, при сотрудничестве которых было достигнуто данное соглашение. Подписи под документом поставили советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по национальной безопасности Меир Бен-Шаббат и министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бен Рашид Аль-Заяни.

Отмечается, что обе страны пообещали не предпринимать враждебных действий друг против друга и действовать против враждебных действий третьих стран.

В документе добавляется, что обе стороны «продолжат свои усилия по достижению справедливого, всеобъемлющего и прочного урегулирования израильско-палестинского конфликта».

Король Бахрейна Хамад бин Иса аль-Халифа заявил, что он верит в важность укрепления ценностей терпимости, сосуществования и взаимопонимания между различными культурами и религиями, особенно в регионе, «народы которого пострадали от множества конфликтов и борьбы».

Глава Минфина США Стивен Мнучин, возглавлявший американскую делегацию, назвал соглашение двух стран «важным шагом к стабильности в регионе, к процветанию всех жителей в регионе и его странах».

Трамп сообщил о согласии Бахрейна и Израиля нормализовать отношения
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Майк Помпео и Хамад ибн Иса Аль Халифа

Как сообщает издание Axios, после подписания соглашения высокопоставленный чиновник МИД Израиля передал главе МИД Бахрейна письмо с официальной просьбой об открытии посольства Израиля в Манаме.

15 сентября Бахрейн и ОАЭ заключили с Израилем соглашения о нормализации связей. Церемония подписания документов прошла в Белом доме. На ней присутствовал президент США Дональд Трамп.

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