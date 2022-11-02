Блок Биньямина Нетаньяху выиграл выборы и получит большинство в кнессете

На парламентских выборах в Израиле победу одерживает блок Биньямина Нетаньяху. Несмотря на его теплые отношения с Владимиром Путиным, это вряд ли изменит курс страны на украинском треке, уверены опрошенные РБК эксперты

Биньямин Нетаньяху (слева) (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Как закончились выборы в Израиле

Право-религиозный блок бывшего премьер-министр Израиля Биньямина (Биби) Нетаньяху одерживает победу на досрочных парламентских выборах в стране. По данным на 17:00 мск 2 ноября его партия «Ликуд» получает больше всего мандатов в 120-местном кнессете — 32, его союзники крайне правый блок «Религиозный сионизм» — 14, партии «Шас» и «Яадут а-тора» по 11 и 8 мандатов соответственно, то есть 65 для блока в целом. Центристская партия действующего премьер-министра страны Яира Лапида «Йеш атид» получила 24 места, а ее потенциальные партнеры центристский блок «Махане Мамлахти» и «Наш дом Израиль» — 12 и 6 соответственно.

Нынешние парламентские выборы — пятые в стране с 2019 года. По данным израильского ЦИК, явка на них составила 71,3% и стала самой высокой с 2015 года — в голосовании приняли участие почти 5 млн израильтян.

Нетаньяху занимал должность премьер-министра Израиля с 1996 по 1999 год и с 2009 по 2021 год, тем самым поставив рекорд пребывания во главе страны. В настоящий момент он находится под следствием: в отношении него возбуждено сразу три дела. Нетаньяху обвиняется во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Будучи премьером, Нетаньяху обладал иммунитетом, однако его поражение на выборах 2021 года позволило следствию официально выдвинуть обвинения. Два эпизода связаны с предполагаемой дачей взяток СМИ за то, чтобы деятельность премьера освещалась в положительном ключе, еще один — с содействием бизнесменам за вознаграждение. Нетаньяху неоднократно отрицал обвинения, называя их политически мотивированными и говорил об «охоте на ведьм».

Еще до объявления официальных результатов его сторонники на улицах Израиля начали скандировать «Биби, царь Израиля!», поняв, что партия экс-премьера лидирует на выборах. «Сегодня мы получили огромный вотум доверия. Мы на пороге великой победы», — сказал на митинге Нетаньяху, отметив необходимость дождаться официальных результатов. Среди своих сторонников Нетаньяху имеет репутацию политика, который как никто другой может объединить Израиль в ситуации, когда внеочередные выборы в стране становятся нормой. Его критики обращают внимание на возбужденные против него дела и союз с крайне правыми партиями, что может привести к радикализации внутренней политики, а также высказывают опасения в связи с возможным ослаблением роли Верховного суда и всей судебной ветви власти.

Изменятся ли отношения Израиля и России после выборов

Нетаньяху известен своими тесными отношениями с российским президентом Владимиром Путиным. В 2018 году он даже принимал участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве, будучи почетным гостем на праздновании Дня Победы. Однако в последнее время отношения между Израилем и Россией начали портиться. Причиной тому стали сообщения о поставках Ираном военных дронов России для целей военной операции на Украине (Москва и Тегеран их последовательно отрицают). Кроме того, в России уже несколько месяцев ведется юридическое разбирательство относительно дальнейшей судьбы еврейского агентства «Сохнут», цель которого — содействие в репатриации.

Израиль стал прибежищем для многих россиян, которые покинули страну после 24 февраля, в том числе для народной артистки СССР певицы Аллы Пугачевой и ее мужа юмориста и телеведущего Максима Галкина (признан Минюстом иноагентом), высказавшихся против военной операции на Украине. Израиль занимает сдержанную позицию по украинскому конфликту. Несмотря на то что страна не поддерживает проведение спецоперации, она отказалась вводить санкции в отношении России и вновь подтвердила свою позицию об отказе поставок вооружений Киеву. Также Израиль в первые месяцы боевых действий предлагал посреднические усилия в разрешении конфликта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге в среду, что Россия рассчитывает на сохранение сотрудничества с новым кабинетом. «Мы рассчитываем, что новое правительство этой страны, каким бы оно ни было, сохранит курс на развитие и укрепление многопланового сотрудничества с Россией, которое демонстрировалось многие годы. Мы со своей стороны к этому готовы», — сказала она.

Бывший советник Нетаньяху политолог Бенни Брискин в разговоре с РБК заявил, что тектонических изменений после возвращения к власти Нетаньяху в позиции Израиля не произойдет. «Отношения с Россией и отношения с Украиной будут оставаться плюс-минус в том же состоянии. Позиция Израиля по отношению к событиям на Украине более или менее нейтральная: выражение симпатии Украине и сопереживание горю, с которым столкнулась эта страна, но без поставок вооружений. Может продолжаться гуманитарная помощь. Думаю, что следующее правительство независимо от его состава будет придерживаться той же линии», — сказал Брискин.

«Позиция Израиля по украинскому вопросу очень проста: Израиль поддерживает территориальную целостность Украины, это не изменится. Израиль не видит себя стороной этого конфликта, хотя оказывает гуманитарную помощь Украине, это тоже не изменится», — сказал РБК профессор Ариэльского университета в Самарии Зеэв Ханин. У Путина и Нетаньяху теплые отношения, говорит он, а потому израильский премьер будет воздерживаться от громких проукраинских заявлений, которые позволял себе его предшественник Лапид. «Но в случае дальнейшего сближения России и Ирана, что может иметь антиизраильскую направленность, могут произойти некоторые изменения. Но пока ситуация остается прежней», — заключил Ханин.