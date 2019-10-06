Израиль подтвердил подготовку «исторического пакта» с арабскими странами

Глава израильского МИДа Исраэль Кац подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что Иерусалим выступил с инициативой подписания пакта о ненападении с арабскими странами Персидского залива. Об этом он написал в Twitter.
«В последнее время я при поддержке США продвигаю политическую инициативу по подписанию договора о ненападении с арабскими странами Персидского залива. Исторический шаг положит конец конфликту и будет способствовать гражданскому сотрудничеству до подписания мирных соглашений», — заявил он.
По словам Каца, он представил соответствующую программу министрам иностранных дел арабских стран и спецпосланнику президента США на Ближнем Востоке Джейсону Гринблатту в рамках прошедшей в сентябре в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
О проработке Иерусалимом подписания такого соглашения накануне сообщали израильские СМИ. По их данным, в нем говорится о продвижении общих интересов в контексте угрозы, исходящей от Ирана. Кроме того, в нем прописана возможность сотрудничества в борьбе с терроризмом и продвижении экономических интересов.