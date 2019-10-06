Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 65,03 (-0,1) Quote, 04 окт, 12:27
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 71,35 (+0,05) Quote, 04 окт, 12:27
Пресс-секретарь Зеленского заявила о травле после инцидента с журналистом Общество, 15:46 Вице-губернатор Московской области Пестов ушел в отставку Политика, 15:37 Глава комиссии РПЦ по делам семьи объяснил свои слова о «народе-убийце» Общество, 15:31 Во Франции проверят спецслужбы после нападения на полицейский участок Общество, 15:17 «Мужские» или «женские» машины: почему принципиальная разница — миф РБК и Subaru, 15:10 В Киеве люди вышли на новую акцию против «формулы Штайнмайера» Политика, 14:58 В студии «Квартал 95» сообщили о желании Зеленского вернуться через 5 лет Политика, 14:56 «Зенит» обыграл «Урал» в чемпионате России Спорт, 14:51 Израиль подтвердил подготовку «исторического пакта» с арабскими странами Политика, 14:49 Кремль назвал «теоретически возможной» встречу Путина и Трампа на АТЭС Политика, 14:24 Биатлонист Фуркад назвал возможные сроки завершения карьеры Спорт, 14:10 Глава МВД Германии предупредил о новом миграционном кризисе Политика, 14:08 6 советов: как избежать ошибок при создании собственного бизнеса РБК и HUAWEI, 13:49 В США в результате стрельбы в баре погибли четыре человека Общество, 13:48
Политика ,  
0 
Израиль подтвердил подготовку «исторического пакта» с арабскими странами
Соглашение направлено на продвижение общих интересов в контексте угрозы, которая исходит от Ирана, сообщили ранее израильские СМИ. Страны Персидского залива не имеют дипотношений с Израилем
Исраэль Кац (Фото: Abir Sultan / Associated Press)

Глава израильского МИДа Исраэль Кац подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что Иерусалим выступил с инициативой подписания пакта о ненападении с арабскими странами Персидского залива. Об этом он написал в Twitter.

«В последнее время я при поддержке США продвигаю политическую инициативу по подписанию договора о ненападении с арабскими странами Персидского залива. Исторический шаг положит конец конфликту и будет способствовать гражданскому сотрудничеству до подписания мирных соглашений», — заявил он.

Политика
Нетаньяху — РБК: «Я говорю Путину ровно то, что говорю сейчас вам»

По словам Каца, он представил соответствующую программу министрам иностранных дел арабских стран и спецпосланнику президента США на Ближнем Востоке Джейсону Гринблатту в рамках прошедшей в сентябре в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

О проработке Иерусалимом подписания такого соглашения накануне сообщали израильские СМИ. По их данным, в нем говорится о продвижении общих интересов в контексте угрозы, исходящей от Ирана. Кроме того, в нем прописана возможность сотрудничества в борьбе с терроризмом и продвижении экономических интересов.

Пакт составлен в соответствии с принципами международного права, отмечает The Times of Israel, назвав возможное соглашение историческим. При этом газета сообщает, что оно не может быть заключено до тех пор, пока не будет разрешен конфликт между Израилем и Палестиной.

После начала мирного процесса на Ближнем Востоке и подписания так называемых соглашений «Осло» и «Осло-2» в середине 1990-х годов, касающихся урегулирования израильско-палестинского конфликта, арабские страны Персидкого залива впервые с 1948 года, когда Израиль провозгласил независимость, проявили интерес к установлению двусторонних отношений с еврейским государством. Первоначальные контакты повлекли за собой серию взаимных визитов высокопоставленных официальных лиц. Затем израильтяне открыли несколько дипломатических представительств, в частности в Омане и Катаре.

Сейчас у Израиля установлены отношения с 163 странами, включая двух соседей по региону — Египет и Иорданию. Не признает либо не имеет отношений со страной 31 член ООН, включая Алжир, Бахрейн, Ирак, Кувейт, Ливан, Ливию, Катар, Саудовскую Аравию, Сирию, ОАЭ, Йемен. Израильтянам по закону запрещено посещать Иран, Сирию, Ливан, Ирак, Саудовскую Аравию и Йемен.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Израиль, договор, Персидский залив
Материалы по теме
Нетаньяху заявил об историческом моменте для Израиля
Политика
В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран
Политика
Биньямин Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter