Первый зампред правительства Якутии станет вице-мэром Мариуполя

Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Бердников «по просьбе федеральных властей и руководства Донецкой народной республики» переходит на должность первого вице-мэра Мариуполя и будет заниматься вопросами восстановления города после прошедших там боевых действий, сообщил глава республики Саха Айсен Николаев.

Он отметил заслуги Бердникова на посту первого зампреда правительства Якутии, в частности восстановление пострадавшего от лесных пожаров села Бясь-Кюель, прогресса в строительстве Ленского моста.

«При личном участии Дмитрия Викторовича с опережением темпов велась работа по модернизации объектов образования республики и восстановлению подшефного города Кировское ДНР», — добавил Николаев.

Боевые действия под Мариуполем начались с первых дней спецоперации России на Украине, к концу мая министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном «освобождении» города и последнего оплота сил ВСУ — металлургического комбината «Азовсталь».

Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил в середине мая, что сносу подлежат более 60% домов в Мариуполе. Он при этом заверил, что город полностью восстановят, в связи с чем ожидается «стройка беспрецедентного масштаба».

В конце мая российский Минстрой создал департамент по восстановлению территорий ДНР и ЛНР. По указанию Путина российские регионы начали брать на себя ответственность за восстановление населенных пунктов республик. К концу июня об этом заявили уже 18 регионов.

После того как Мариуполь и Санкт-Петербург стали городами-побратимами, петербургский губернатор Александр Беглов сообщил об отправке строителей в город. В начале июня в Мариуполе начали возводить строительный городок, а 16 июня власти Петербурга отчитались о подготовке детского сада к реконструкции.

Вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что для восстановления Мариуполя создали мастер-план, аналогичный которому планируется сделать и для Северодонецка в ЛНР. Хуснуллин также допускал, что завод «Азовсталь» продолжит свою работу.

По оценке председателя Общественной палаты Донецкой народной республики Александра Кофмана, полное восстановление Мариуполя займет от трех до пяти лет.