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Первый зампред правительства Якутии станет вице-мэром Мариуполя

Первый вице-премьер Якутии Бердников станет замглавы Мариуполя

Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Бердников «по просьбе федеральных властей и руководства Донецкой народной республики» переходит на должность первого вице-мэра Мариуполя и будет заниматься вопросами восстановления города после прошедших там боевых действий, сообщил глава республики Саха Айсен Николаев.

Он отметил заслуги Бердникова на посту первого зампреда правительства Якутии, в частности восстановление пострадавшего от лесных пожаров села Бясь-Кюель, прогресса в строительстве Ленского моста.

«При личном участии Дмитрия Викторовича с опережением темпов велась работа по модернизации объектов образования республики и восстановлению подшефного города Кировское ДНР», — добавил Николаев.

Боевые действия под Мариуполем начались с первых дней спецоперации России на Украине, к концу мая министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном «освобождении» города и последнего оплота сил ВСУ — металлургического комбината «Азовсталь».

Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил в середине мая, что сносу подлежат более 60% домов в Мариуполе. Он при этом заверил, что город полностью восстановят, в связи с чем ожидается «стройка беспрецедентного масштаба».

В конце мая российский Минстрой создал департамент по восстановлению территорий ДНР и ЛНР. По указанию Путина российские регионы начали брать на себя ответственность за восстановление населенных пунктов республик. К концу июня об этом заявили уже 18 регионов.

После того как Мариуполь и Санкт-Петербург стали городами-побратимами, петербургский губернатор Александр Беглов сообщил об отправке строителей в город. В начале июня в Мариуполе начали возводить строительный городок, а 16 июня власти Петербурга отчитались о подготовке детского сада к реконструкции.

Вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что для восстановления Мариуполя создали мастер-план, аналогичный которому планируется сделать и для Северодонецка в ЛНР. Хуснуллин также допускал, что завод «Азовсталь» продолжит свою работу.

По оценке председателя Общественной палаты Донецкой народной республики Александра Кофмана, полное восстановление Мариуполя займет от трех до пяти лет.

Теги
Республика Саха (Якутия) Мариуполь Айсен Николаев
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