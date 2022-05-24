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Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Санкт-Петербург и взятый под контроль российскими войсками в ходе военной операции на Украине Мариуполь станут городами-побратимами. Такое решение приняли петербургский губернатор Александр Беглов, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин и назначенный властями ДНР глава мариупольской администрации Константин Иващенко в ходе телефонного разговора, сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Беглов уточнил, что соответствующее соглашение будет подготовлено и подписано в кратчайшие сроки.

«Санкт‑Петербург и Мариуполь — города с мощнейшим промышленным потенциалом и портовой инфраструктурой. Сегодня Мариуполь переживает сложный этап, и мы готовы оказать содействие в его возрождении. Установить отраслевые связи между предприятиями. Наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры и других», — заявил губернатор Петербурга.

Шойгу доложил Путину о полном «освобождении» Мариуполя
Политика
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Мариуполь оказался в зоне боевых действий с самого начала военной операции России на Украине. Штурм начался 21 марта, а спустя месяц российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о взятии города, Владимир Путин в ответ поручил блокировать комбинат «Азовсталь», на котором оставались украинские военные. 20 мая Шойгу доложил Путину о полном «освобождении» Мариуполя и завода «Азовсталь».

Иващенко говорил, что 15–20% жилого фонда Мариуполя не подлежит восстановлению, а до 70% домов получили «те или иные разрушения». По его словам, город покинули 200 тыс. человек, остались в нем как минимум 300 тыс. Вместе с тем признанный Киевом мэр Мариуполя Вадим Бойченко оценивал степень повреждения городской инфраструктуры в 90%, причем 40% восстановлению, по его данным, не подлежало.

Пушилин в начале мая анонсировал «стройку беспрецедентного масштаба». «Все регионы Российской Федерации пришлют к нам своих специалистов, и процесс восстановления закипит», — пообещал глава ДНР.

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