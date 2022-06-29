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Военная операция на Украине ,  
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Регионы назвали источники финансирования шефской помощи Донбассу

Как минимум 18 российских регионов объявили о шефстве над населенными пунктами или районами ДНР и ЛНР. Какую помощь они уже оказывают и за счет чего планируется восстанавливать Донбасс — в материале РБК
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Как минимум 18 регионов объявили о шефстве над населенными пунктами или районами Донецкой и Луганской народных республик. В конце мая о принятом президентом России решении по шефству российских регионов над районами и муниципалитетами Донбасса сообщил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Россия в течение ближайших двух лет вложит более 2 трлн руб. в экономику Донецкой народной республики, сказал на Петербургском экономическом форуме премьер ДНР Виталий Хоценко. Глава ЛНР Леонид Пасечник в конце февраля оценивал восстановление республики в 1,5 трлн руб.

РБК опросил власти регионов о правовых основаниях шефской помощи, источниках ее финансирования и предполагаемом объеме.

Восстановление за счет регионального бюджета

Ни один из представителей опрошенных РБК региональных властей не привел данных о том, сколько средств будет выделено на помощь ЛНР и ДНР.

Саратовская область поможет в восстановлении Сватовского района ЛНР, сообщил в начале июня губернатор Роман Бусаргин. Сейчас специалисты проводят оценку предстоящих работ по восстановлению инфраструктуры и социально важных объектов, уточнили РБК в пресс-службе губернатора. Средства на восстановление будут выделены из бюджета Саратовской области, также финансовую помощь окажет бизнес-сообщество, уточнили там.

Финансировать из регионального бюджета работы в подшефном городе Енакиево (ДНР) планируют и в Ленинградской области, сообщили РБК в пресс-службе правительства региона. Помощь будет также финансироваться из внебюджетных средств.

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«В планах: ремонт дорог, водоснабжения и канализации, установка освещения, запуск новых трамваев и автобусов. Уже сегодня в Енакиево работают ленинградские медики, дорожники, строители. Предстоит также обновить школьные программы, учебники, образовательный процесс», — уточнили в пресс-службе правительства региона.

Москва возьмет шефство над Донецком и Луганском, средства на восстановление их инфраструктуры будут направлены из московского бюджета, ранее сообщали источники РБК. РБК направил запрос в пресс-службу мэра и правительства Москвы.

Московская область будет участвовать в восстановлении Тельмановского и Новоазовского районов Донбасса. «Помощь нужна с дорогами и мостами, это же сельские территории. Второе — это школы, детские сады. И третье — это ИЖС [индивидуальное жилищное строительство]. У нас есть ресурсы для этой помощи. Осуществлять это мы будем с федеральным центром, у нас большие совместные инфраструктурные программы. Но первую помощь районам ДНР мы в состоянии оказать сами», — говорил в интервью РБК губернатор региона Андрей Воробьев. РБК направил запрос в пресс-службу администрации Подмосковья.

Вопрос законодательной возможности поддержки республик Донбасса пока остается открытым, сказал РБК директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Он отметил, что закон устанавливает перечень полномочий, на которые регион имеет право расходовать средства, и оказание шефской помощи другому государству в этот перечень не входит. Существует также целый ряд ограничений по бюджету дотационных регионов: такие субъекты должны обязательно согласовывать разного рода траты с федеральным центром, добавил Климанов.

«В этой связи целый ряд ограничений, которые есть в законодательстве, не дает на данный момент прописать, что за счет средств регионального бюджета будут строиться, например, дороги в ДНР. Подобные действия потом могут быть признаны контрольно-счетными органами как нецелевое использование бюджетных средств, поскольку эта цель нигде не прописана в законодательстве как полномочия субъекта РФ», — сказал Климанов.

Эксперт также отметил, что с 2019 года регионы имеют право осуществлять «горизонтальные субсидии», то есть безвозмездно выделять финансовые средства для решения каких-либо задач другому субъекту. В частности, этим активно пользуется Москва. Однако это касается возможности предоставления средств другому региону России, а не иностранному государству, подчеркнул эксперт.

По словам Климанова, оказание финансовой помощи потребует внесения поправок в бюджетное законодательство. «Осуществление прямых бюджетных инвестиций — в строительство зданий, дорог и других имущественных объектов — в иностранных государствах пока законодательно не прописано», — сказал он.

В пресс-службе администрации Ленинградской области сказали РБК, что конкретная статья бюджета, по которой будут выделены средства подшефным регионам, будет определена «после появления соответствующей федеральной нормативной базы». Конкретные суммы помощи еще уточняются, добавили там.

Добровольность и «инициатива коллективов»

В ряде регионов заявили РБК, что не будут использовать средства бюджета на восстановление Донбасса.

Шефская помощь жителям города Брянки (ЛНР) оказывается исключительно брянскими промышленными и аграрными предприятиями, жителями региона — благодаря их вкладу туда уже доставлено 80 т гуманитарного груза, сообщили РБК в пресс-службе губернатора Брянской области. Там отметили, что предприятия закупили коммунально-дорожную технику: строительный кран, автогрейдер, фронтальный погрузчик, оборудование для обеспечения деятельности служб ЖКХ, в том числе за счет средств губернатора Брянской области Александра Богомаза и его семьи.

Расходы на подшефный город Красный Луч (ЛНР) финансируются только из внебюджетных источников, а гуманитарная помощь организована за счет организаций, предприятий, учреждений, политических партий и движений, подчеркнули в пресс-службе главы Башкирии. Кроме того, как сообщили в пресс-службе, в город дополнительно направлены медицинские работники, коммунальщики, дорожники.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

«В настоящее время шефская помощь Владимирской области объектам и населенным пунктам Донбасса оказывается по инициативе трудовых коллективов, предприятий и общественных организаций Владимирской области», — отметили в пресс-службе главы Владимирской области. Администрация региона, в свою очередь, обеспечивает координацию этой работы, уточнили там.

Взаимодействие с производителями и ретейлерами Новосибирской области по сбору гуманитарной помощи для Беловодского района (ЛНР) ведется на добровольной основе, сообщили РБК в пресс-службе губернатора Новосибирской области: специалисты оказывают лишь «организационно-методическую помощь в работе органов местного самоуправления района».

Неопределенность источников финансирования

Власти части регионов, которые ранее заявляли о шефской помощи республикам, затруднились пояснить РБК, из каких источников оказывается и будет оказываться такая помощь.

В департаменте информационной политики Свердловской области ответили РБК, что не располагают запрашиваемой информацией. В начале июня Свердловская область заключила соглашение о поддержке города Макеевки (ДНР). Среди первоочередных целей губернатор Евгений Куйвашев называл дорожные работы и реконструкцию системы водоснабжения и указывал, что восстановление начнется «в самое ближайшее время».

Пояснения об источниках финансирования не смогли дать также в Чувашии, Липецкой, Курской и Тамбовской областях.

Власти Курской области взяли на себя обязательства по восстановлению социальных объектов Первомайского района ДНР — детских садов, школ, амбулаторий.

В пресс-службе врио главы администрации Тамбовской области сообщили РБК, что финансовые вопросы будет регулировать соглашение, которое в настоящее время готовится. При этом помощь подшефному Новоайдарскому району ЛНР Тамбовская область уже оказывает: в «ежедневном режиме жителям района помогают с продуктами питания — обеспечивают хлебом, водой». Кроме того, планируется поставка лекарств, ветеринарного оборудования, запчастей для сельскохозяйственной техники, других необходимых для жизни товаров, рассказали РБК в пресс-службе.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

«В настоящее время команда добровольцев и специалистов определяет перечень и объемы планируемых к проведению мероприятий, а также источники их финансирования», — сообщили РБК в пресс-службе главы Липецкой области, шефствующей над Володарским районом ДНР.

В пресс-службе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева отметили, что задача на ближайшую перспективу — обеспечить подшефную Горловку (ДНР) техникой, чтобы в дальнейшем «отправлять кузбасские бригады».

В начале июня начались работы по возведению строительного городка в Мариуполе, а 16 июня власти Петербурга отчитались о подготовке детского сада к реконструкции. В пресс-службе губернатора Петербурга не предоставили информацию об источниках финансирования, отметив, что все сведения находятся на официальном сайте администрации.

Как была организована помощь Крыму в 2014 году

Модель кураторства впервые использовалась в 2014 году. Тогда Министерство регионального развития России подготовило схему, в которой закрепило 14 районов Крыма и два города полуострова за 16 российскими регионами. Губернаторам было поручено оказать «методическую и материальную помощь в обеспечении надлежащего функционирования объектов коммунального хозяйства и социальной сферы».

В шефы отбирались приграничные регионы, субъекты РФ с высоким уровнем бюджетной обеспеченности либо регионы, которые смогут установить конкретные связи — в производстве, сельском хозяйстве. В то же время населенные пункты Крыма не требовали такого восстановления, как пострадавшие во время боевых действий районы ЛНР и ДНР.

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Теги
Елизавета Ламова Елизавета Ламова
Донбасс ДНР ЛНР гуманитарная помощь финансовая помощь

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