Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 58,87 (-1,51) Инвестиции, 24 мая, 15:58
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 56,97 (-1,24) Инвестиции, 24 мая, 15:58
«Ведомости» узнали о планах властей повысить пенсии и МРОТ на 10% Экономика, 02:17
Беглов отправит строителей в Мариуполь для восстановления города Политика, 01:31
«Ведомости» узнали, что в Nike не нашли способ привезти товар в Россию Бизнес, 01:29
Банки предложили механизм «змея в тоннеле» для расчетов в «мягкой» валюте Экономика, 01:24
Задержанный экс-президент Молдавии Додон заявил о наличии объяснений Политика, 00:58
В Южной Корее сообщили о запуске КНДР трех ракет после визита Байдена Политика, 00:49
«Ростех» получил контрольный пакет акций в подсанкционном банке Бизнес, 00:17
Власти предложили доплачивать работодателям за наем беженцев Экономика, 00:00
Эксперты назвали наиболее пострадавший от санкций вид страховок Финансы, 00:00
Лозница в Каннах призвал не бойкотировать русскую культуру Общество, 24 мая, 23:58
В Москве загорелась постройка на территории храма Петра и Павла Общество, 24 мая, 23:24
В Техасе 14 детей и учитель погибли при стрельбе в начальной школе Общество, 24 мая, 23:13
Дуда обвинил Германию в нарушении обещания насчет танков для Украины Политика, 24 мая, 23:01
В США заявили о цели лишить Россию преимуществ глобальной экономики Политика, 24 мая, 22:38
Политика ,  
0 

Беглов отправит строителей в Мариуполь для восстановления города

Специалисты из Санкт-Петербурга примут участие в восстановлении Октябрьского района Мариуполя. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале.

«Наши специалисты, инженеры, строители, логисты помогут в восстановлении Октябрьского района Мариуполя. Уже начали взаимодействие в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования», — написал губернатор.

Беглов отметил, что сейчас формируются группы, в ближайшее время они приступят к «конкретным действиям».

Беглов заявил о необходимости управлять уборкой улиц без «мертвых душ»
Политика
Фото:Роман Пименов / ТАСС

Санкт-Петербург и взятый под контроль российскими войсками в ходе военной операции на Украине Мариуполь станут городами-побратимами, сообщил ранее Беглов. «Санкт‑Петербург и Мариуполь — города с мощнейшим промышленным потенциалом и портовой инфраструктурой. Сегодня Мариуполь переживает сложный этап, и мы готовы оказать содействие в его возрождении. Установить отраслевые связи между предприятиями. Наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры и других», — заявил губернатор Петербурга.

Мариуполь оказался в зоне боевых действий с самого начала военной операции России на Украине. Штурм начался 21 марта, а спустя месяц российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о взятии города, Владимир Путин в ответ поручил блокировать комбинат «Азовсталь», на котором оставались украинские военные. 20 мая Шойгу доложил Путину о полном «освобождении» Мариуполя и завода «Азовсталь».

Назначенный властями ДНР глава мариупольской администрации Константин Иващенко говорил, что 15–20% жилого фонда Мариуполя не подлежит восстановлению, а до 70% домов получили «те или иные разрушения». По его словам, город покинули 200 тыс. человек, остались в нем как минимум 300 тыс. Вместе с тем признанный Киевом мэр Мариуполя Вадим Бойченко оценивал степень повреждения городской инфраструктуры в 90%, причем 40% восстановлению, по его данным, не подлежало.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Почему фрилансеры все-таки не заменят компании ключевых сотрудников
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Ritesh Shukla / Getty Images Китай сдает позиции. Станет ли Индия новым локомотивом мировой экономики
Статьи
Pro
Фото: insta_photos / Shutterstock Что делать с ETF: мнения аналитиков
Статьи
Pro
Фото: Zuma \ ТАСС Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем
Инструкции
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции
Статьи
Pro
Фото: Michael Short / Getty Images Осторожные инновации: почему Google избегает революционных разработок
Статьи
Pro
Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Jeenah Moon / Getty Images Какие секреты Google и Apple прячут в отчетности
Статьи
Материалы к статье
Теги
Александр Беглов Санкт-Петербург Мариуполь Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минобороны сообщило о завершении разминирования порта Мариуполя
Политика
Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами
Политика
Глава ДНР счел более половины домов в Мариуполе подлежащими сносу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter