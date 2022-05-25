Беглов отправит строителей в Мариуполь для восстановления города

Специалисты из Санкт-Петербурга примут участие в восстановлении Октябрьского района Мариуполя. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале.

«Наши специалисты, инженеры, строители, логисты помогут в восстановлении Октябрьского района Мариуполя. Уже начали взаимодействие в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования», — написал губернатор.

Беглов отметил, что сейчас формируются группы, в ближайшее время они приступят к «конкретным действиям».

Санкт-Петербург и взятый под контроль российскими войсками в ходе военной операции на Украине Мариуполь станут городами-побратимами, сообщил ранее Беглов. «Санкт‑Петербург и Мариуполь — города с мощнейшим промышленным потенциалом и портовой инфраструктурой. Сегодня Мариуполь переживает сложный этап, и мы готовы оказать содействие в его возрождении. Установить отраслевые связи между предприятиями. Наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры и других», — заявил губернатор Петербурга.

Мариуполь оказался в зоне боевых действий с самого начала военной операции России на Украине. Штурм начался 21 марта, а спустя месяц российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о взятии города, Владимир Путин в ответ поручил блокировать комбинат «Азовсталь», на котором оставались украинские военные. 20 мая Шойгу доложил Путину о полном «освобождении» Мариуполя и завода «Азовсталь».

Назначенный властями ДНР глава мариупольской администрации Константин Иващенко говорил, что 15–20% жилого фонда Мариуполя не подлежит восстановлению, а до 70% домов получили «те или иные разрушения». По его словам, город покинули 200 тыс. человек, остались в нем как минимум 300 тыс. Вместе с тем признанный Киевом мэр Мариуполя Вадим Бойченко оценивал степень повреждения городской инфраструктуры в 90%, причем 40% восстановлению, по его данным, не подлежало.