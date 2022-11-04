В Венгрии обвинили ЕС в создании глобальной проблемы мерами из-за Украины

Евросоюз за счет санкций против России раздул из локального конфликта на Украине глобальную проблему, заявила министр юстиции Венгрии Юдит Варга в интервью The National Interest.

«ЕС раздул глобальную проблему своими незамысловатыми санкциями против России, которые на самом деле больше вредят Европе. Да, россияне продают меньше ископаемого топлива, но поскольку цена выросла, они зарабатывают на этом больше. Ранее подобная оценка последствий санкций не проводилась», — сказала министр.

Варга добавила, что восприятие конфликта Венгрией может отличаться от «общепринятого европейского».

Локальный конфликт, по мнению Варги, развился в проблему мирового масштаба и привел к инфляции и энергетическому кризису.

Страны Запада после начала российской спецоперации на Украине начали вводить против Москвы санкции. В частности, Соединенные Штаты ввели эмбарго на импорт российской нефти и других энергоносителей. ЕС согласовал запрет на морские поставки нефти, не затрагивающий экспорт по трубопроводам. Также в начале октября ЕС утвердил потолок цен на российскую сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года). В Москве не раз говорили, что не будут поставлять энергоносители странам, которые введут потолок цен.

В начале июня цена бензина на автозаправках в США обновила исторический максимум, превысив $5 за галлон, впоследствии она снизилась до $3,8. В Европе летом резко подорожал газ. Байден при этом заверил, что США и ЕС знали о последствиях ввода ограничений на поставки российской нефти и были готовы к повышению цен.

Кроме того, в западных странах резко вырос показатель инфляции. К июлю в Соединенных Штатах он равнялся 9,1% в годовом выражении. Это значение стало рекордным более чем за 40 лет. К июню годовая инфляция в еврозоне стала максимальной за всю историю, достигнув 8,6%. Стоимость энергии только в том месяце выросла на 41,9% (39,1% в предыдущем). Цены на продукты тогда выросли на 8,9%. В июле стоимость продовольствия возросла на 9% по сравнению с прошлым годом.