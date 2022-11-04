Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
В Венгрии обвинили ЕС в создании глобальной проблемы мерами из-за Украины Политика, 07:23
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 07:22
«Калашников» допустил увеличение основного калибра армейских автоматов Политика, 07:11
США и Южная Корея пригрозили положить конец режиму Ким Чен Ына Политика, 07:00
Сезон с характером: как выбрать шины для зимы в разных регионах России РБК и Nokian Tyres, 06:25
На Украине вновь объявили воздушную тревогу Политика, 06:13
Эрдоган пошутил о переговорах с Маском по платной верификации в Twitter Технологии и медиа, 06:11
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Антонов заявил о «русофобском консенсусе» в конгрессе США после выборов Политика, 05:35
Сканер для ДТП: как сделать разбор аварий более точным и быстрым Партнерский проект, 05:30
Антонов допустил распространение потолка цен на газ и металлы Политика, 05:17
ФБР заявило о «крупной угрозе» синагогам штата Нью-Джерси Общество, 04:54
Reuters узнал о просьбе США к России отговорить КНДР от ядерных испытаний Политика, 04:18
Глава Банка Англии заявил о риске обвала рынка страны из-за решений Трасс Экономика, 04:18
Харламов объявил об уходе из Comedy Club Технологии и медиа, 03:46
Война санкций ,  
0 

В Венгрии обвинили ЕС в создании глобальной проблемы мерами из-за Украины

Евросоюз за счет санкций против России раздул из локального конфликта на Украине глобальную проблему, заявила министр юстиции Венгрии Юдит Варга в интервью The National Interest.

«ЕС раздул глобальную проблему своими незамысловатыми санкциями против России, которые на самом деле больше вредят Европе. Да, россияне продают меньше ископаемого топлива, но поскольку цена выросла, они зарабатывают на этом больше. Ранее подобная оценка последствий санкций не проводилась», — сказала министр.

Варга добавила, что восприятие конфликта Венгрией может отличаться от «общепринятого европейского».

Локальный конфликт, по мнению Варги, развился в проблему мирового масштаба и привел к инфляции и энергетическому кризису.

Страны Запада после начала российской спецоперации на Украине начали вводить против Москвы санкции. В частности, Соединенные Штаты ввели эмбарго на импорт российской нефти и других энергоносителей. ЕС согласовал запрет на морские поставки нефти, не затрагивающий экспорт по трубопроводам. Также в начале октября ЕС утвердил потолок цен на российскую сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года). В Москве не раз говорили, что не будут поставлять энергоносители странам, которые введут потолок цен.

В начале июня цена бензина на автозаправках в США обновила исторический максимум, превысив $5 за галлон, впоследствии она снизилась до $3,8. В Европе летом резко подорожал газ. Байден при этом заверил, что США и ЕС знали о последствиях ввода ограничений на поставки российской нефти и были готовы к повышению цен.

Кроме того, в западных странах резко вырос показатель инфляции. К июлю в Соединенных Штатах он равнялся 9,1% в годовом выражении. Это значение стало рекордным более чем за 40 лет. К июню годовая инфляция в еврозоне стала максимальной за всю историю, достигнув 8,6%. Стоимость энергии только в том месяце выросла на 41,9% (39,1% в предыдущем). Цены на продукты тогда выросли на 8,9%. В июле стоимость продовольствия возросла на 9% по сравнению с прошлым годом.

Теги
Украина Венгрия министр санкции
Материалы по теме
Дерипаска предупредил о новом букете проблем в России до конца 2023 года
Экономика
В Турции предложили модель зерновой сделки для решения других проблем
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter