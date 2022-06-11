Цена бензина в США вновь обновила исторический максимум

Галлон бензина в среднем по стране стоит чуть больше $5, дороже всего заправить автомобиль в штате Калифорния — там средняя цена составляет $6,43

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Средняя цена галлона (3,78 л) бензина в США впервые превысила $5, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации. Это на $1,93 выше, чем в то же время в прошлом году, и на 19 центов больше, чем на прошлой неделе, отмечает Associated Press.

При этом водителям в ряде штатов галлон бензина обходится значительно дороже — например, в Калифорнии средняя цена составляет $6,43. Дешевле всего топливо в Джорджии ($4,67), Миссисипи и Арканзасе ($4,52), а также в Луизиане ($4,53).

Associated Press указывает, что цена $5 является рекордной только без учета инфляции. С поправкой на инфляцию дороже всего в истории бензин был в июле 2008 года ($4,11, что эквивалентно сегодняшним $5,4).

Ассоциация автомобилистов называет несколько факторов удорожания бензина. Во-первых, жители США больше времени проводят за рулем незадолго до и спустя некоторое время после Дня поминовения, который отмечается в последний понедельник мая, — увеличивается спрос. Во-вторых, сказывается и рост цен на нефть в мире на фоне санкций против российского энергетического сектора. В-третьих, в США нефтеперерабатывающие мощности сократились во время пандемии, некоторые из предприятий до сих пор закрыты.

В Белом доме рекордные цены связывают с действиями президента России Владимира Путина: после начала спецоперации на Украине США в качестве санкционной меры ввели запрет на импорт российских нефти и газа, и стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла до $130,34 за баррель. В посольстве России в ответ заявили, что американские власти хотят русофобией оправдать собственные внутриполитические провалы.

Инфляция в Соединенных Штатах в мае достигла 8,6% — это максимум за 40 лет. Президент Джо Байден 1 июня заявил, что власти не могут принять немедленных мер, чтобы уменьшить цены на бензин и продукты «по щелчку».