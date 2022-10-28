Дерипаска: без изменений в экономике Россия столкнется с «новым букетом» проблем к 2023-му

Дерипаска предупредил о новом букете проблем в России до конца 2023 года

Если ничего не делать с нынешней экономической ситуацией, не уменьшить ставку до 5%, снизить «запредельно высокий» курс рубля, то Россия столкнется с экономическими и социальными проблемами до конца следующего года, считает он

Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Российской экономике на фоне глобальной рецессии нужны своевременные решения, чтобы предотвратить проблемы в том числе с занятостью и доходами жителей, считает бизнесмен Олег Дерипаска.

«До тех пор, пока мы не наберемся смелости (а терять, в принципе, нам уже давно нечего), не снизим ставку до 5%, не проведем программу количественного смягчения для обеспечения ипотеки и инвестиций на 20-25 трлн рублей — мы не сможем запустить экономический рост», — написал он в своем телеграм-канале.

Бизнес и обычные россияне не захотят брать «кабально дорогие» кредиты, добавил Дерипаска. По мнению бизнесмена, «запредельно высокий» курс рубля делает не конкурентно способным любое производство, включая сельхозпродукцию, в связи с чем падает интерес иностранных инвесторов «даже из самых дружественных стран».

Если ничего не делать с нынешней экономической ситуацией, идеи с госинвестициями по импортозамещению, по созданию альтернативных экспортных и импортных каналов, развитие логистики и переработки реализовать не удастся, отмечает бизнесмен.

«Не будет никакого экономического подъема в стране с таким высоким по стоимости долгом (не забываем еще про серьезную обузу для бизнеса и экономики в виде изживших себя судебной и правоохранительной систем). Ведь налетим уже до конца следующего года по полной на новый, так сказать, букет экономических и социальных проблем», — подытожил Дерипаска.

В июле бизнесмен писал, что в глобальной экономической системе «завертелся бардак», причинами которого стали гонка вооружений, бюрократизация Евросоюза и строительство госкапитализма в России.

По его мнению, ухудшение экономической ситуации произойдет из-за экономически неоправданных разрывов связей между странами Евразии, попыток «смены режима» в России и остановить экономический рост в Китае, а также из-за «превращения долларовой финансовой системы в смертоносное оружие посредством изощренных санкций».

В качестве индикатора тяжелой ситуации бизнесмен назвал «уже зашкаливающую» цену долговых бумаг США и предупредил, что в ближайшее время «мы увидим ее на уровне выше 5–8% для различных сроков погашения».

«И это будет явным сигналом, что старой доброй экономической системы больше не существует. И у нас нет никакого иного выбора, кроме возврата к экономическим принципам, на которых Россия развивалась быстрее всего в своей современной истории, в 2002–2007 годах», — написал Дерипаска.

В начале октября он предположил, что через 2,5 — 3 года наступит этап, когда политики осознают, что международное право должны соблюдать все, а международные судебные институты должны быть деполитизированы. Сейчас же в мире возник «запредельный уровень вранья и провокаций», считает миллиардер.

В середине октября Украина ввела санкции против Дерипаски. В 2018 году он попал под санкции США еще во время президентства Дональда Трампа. Бизнесмен пытался оспорить наложенные ограничения в 2019-м, однако летом прошлого года суд отказался их отменять, а минувшей весной была отклонена апелляция миллиардера.

В конце сентября прокуратура США обвинила Дерипаску в уклонении от санкций. В частности, речь шла о сопровождении сделки по продаже музыкальной студии в Калифорнии. После этого Верховный суд США отклонил апелляцию российского миллиардера.