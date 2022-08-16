«Газпром» допустил подъем цен на газ в Европе этой зимой выше $4000

С начала года «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья 78,5 млрд куб. м газа. Это на 36,2% (на 44,6 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период прошлого года

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Биржевая цена на газ в Европе пробила отметку $2500; если такая тенденция сохранится, зимой цены, по консервативным оценкам, превысят $4000 за 1 тыс. куб. м, говорится в сообщении «Газпрома» в Telegram.

Компания также подвела итоги добычи и поставок газа с 1 января по 15 августа этого года. За этот период:

«Газпром», по предварительным данным, добыл 274,8 млрд куб. м газа. Это на 13,2% (на 41,7 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году;

спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке уменьшился на 2,3% (на 3,6 млрд куб. м);

экспорт в страны дальнего зарубежья составил 78,5 млрд куб. м — на 36,2% (на 44,6 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период прошлого года. В «Газпроме» подчеркнули, что поставляют газ «согласно подтвержденным заявкам».

Поставки по «Силе Сибири» регулярно идут сверх суточных контрактных количеств, отметили в «Газпроме». В январе—июле компания поставила по этому трубопроводу в Китай на 60,9% больше газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Запасы в подземных газовых хранилищах Европы к 14 августа «восполнены на 48,6 млрд куб. м», говорится в сообщении. Чтобы достигнуть уровня, на который ПХГ были заполнены к началу зимнего сезона прошлого года, компаниям предстоит закачать еще 23,8 млрд куб. м.

Ранее 16 августа биржевая цена на газ в Европе превысила $2500 за 1 тыс. куб. м. Это максимум с 8 марта. Как пишет Bloomberg, цены растут на фоне жаркой погоды в Европе, которая привела к падению уровня рек, что, в свою очередь, затрудняет транспортировку по ним энергоносителей и вынуждает коммунальные службы использовать в качестве альтернативы газ.

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В частности, уровень воды в одной из ключевых европейских рек — Рейне — на этой неделе обновил минимум в 30 см. По прогнозу Федерального управления водных путей и судоходства, в течение недели показатель существенно не поднимется и будет колебаться в районе 31–33 см. При таком уровне суда могут ходить, но считают это неэффективным, поскольку в таком случае приходится перевозить меньше грузов. Ориентиром для нормальной работы суда считают 40 см.

Помимо этого, котировки растут на фоне снижения прокачки российского газа по «Северному потоку-1». С конца июля трубопровод работает на 20% мощности. «Газпром» объяснил снижение поставок проблемами с возвращением турбины из ремонта, вызванными санкциями. В Европе это решение считают политически мотивированным, в то время как Кремль подобные обвинения опровергает.