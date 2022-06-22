Байден заявил, что США и ЕС знали о последствиях ограничений на нефть

По словам американского президента, западные страны перекрыли российскую нефть в ответ на действия Москвы на Украине, зная, что это приведет к росту цен на топливо. Но у них не было выбора

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

США и ЕС понимали, что из-за ограничений на российскую нефть они столкнутся с повышением цен на топливо, заявил американский президент Джо Байден.

«Россия — один из крупнейших в мире производителей нефти. Мы перекрыли поставки российской нефти в США, и наши европейские партнеры сделали то же самое, зная, что мы столкнемся с повышением цен на бензин», — сказал Байден.

Он отметил, что можно было «закрыть глаза» на действия России на Украине, но, по его мнению, это было бы «неправильно». «Я думал так тогда и думаю так сейчас. У свободного мира не было выбора», — убежден американский лидер.

Байден призвал отменить на три месяца топливный налог, хотя признал, что эта мера не решит проблему с ростом цен, но облегчит бремя расходов для семей. Власти взимают налог в размере 18 центов за галлон (3,78 л) бензина и 24 центов за галлон дизельного топлива.

В начале июня цена бензина на автозаправках в США обновила исторический максимум, превысив 5$ за галлон. Сейчас топливо стоит в среднем около 5$. Американский лидер неоднократно называл рост цен на топливо и продукты «путинским», а также «побочным продуктом» помощи Украине. «Это будет стоить дорого западным странам. Это будет стоить дорого НАТО. Это будет стоить дорого европейским странам и стоить дорого нам», — заявлял он.

Соединенные Штаты отказались от импорта российской нефти еще в начале марта. Евросоюз включил частичное эмбарго на российское сырье в шестой пакет санкций в начале июня. Запрет коснулся морских поставок. Власти России считают западные санкции незаконными.