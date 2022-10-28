Губернатор Брянской области сообщил о гибели мобилизованного из региона

В ходе специальной военной операции России на Украине погиб мобилизованный житель Брянска. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram.

Богомаз уточнил имя погибшего — Ярослав Сергеевич Болгов. На заседании Брянской областной Думы губернатор вручил его матери орден Мужества, которым Болгова наградили посмертно, и поблагодарил ее за воспитание сына. Также губернатор сообщил, что другого жителя региона Сергея Пикатова, принимавшего участие в спецоперации в качестве добровольца, президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Богомаз также вручил ему эту медаль.

В следующем сообщении Богомаз написал об окончании частичной мобилизации в области.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. В указе президента не уточнялось количество людей, подлежащих призыву. Позже министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что планируется призвать 300 тыс. человек из числа тех, кто служил, имеет боевой опыт и военную специальность. Некоторые регионы уже объявили об окончании частичной мобилизации. В частности об этом сообщили в Якутии, Магадане, Туве. 17 октября о завершении мобилизации сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, чуть позже появилось сообщение о завершении призыва в Подмосковье.

В середине октября президент сообщил, что к этому моменту мобилизованы были 222 тыс. человек из 300 тыс. и предположил, что примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.

Вскоре после начала частичной мобилизации начали появляться и сообщения о первых погибших из числа тех, кто был призван на службу по указу президента. Например, 13 октября власти сообщили о гибели пяти жителей Челябинской области, призванных в рамках частичной мобилизации. В этот же день стало известно о гибели 7 октября под Лисичанском адвоката Невской коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Андрея Никифорова.15 октября появилась информация о смерти четырех мобилизованных из Красноярского края.

Минобороны только дважды называло число погибших на Украине военных, последний раз это было 21 сентября, в день объявления частичной мобилизации. Тогда министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что всего в ходе военной операции погибло 5937 человек. В марте ведомство заявляло о 1351 погибшем.

5 марта Владимир Путин подписал указ о выплатах в 5 млн руб членам семей тех военнослужащих, которые погибли в ходе специальной военной операции. Раненые военные получают по 3 млн руб. Помимо разовой выплаты, все близкие погибших на Украине солдат получат страховое обеспечение и единовременные пособия на сумму 7,4 млн руб. Также им будет ежемесячно выплачиваться денежная компенсация.