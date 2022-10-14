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Путин допустил завершение частичной мобилизации в течение двух недель

Путин: работа по мобилизации завершается, призыв может закончиться через две недели
По словам Путина, изначально Минобороны предлагало призвать по мобилизации меньше, чем 300 тыс. человек. Предложений о призыве дополнительно к этому числу от ведомства не поступало

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В рамках частичной мобилизации призваны уже около 220 тыс. человек, в течение двух недель мероприятия могут быть завершены, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане. РБК ведет трансляцию.

«222 тыс. человек мобилизованы из 300 тыс. Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — сказал Путин.

По его словам, «эта работа уже заканчивается». Путин также рассказал, что Минобороны «вначале предполагало меньшую цифру, не 300 тыс.». Он добавил, что никаких предложений по призыву по мобилизации дополнительно к этой цифре от ведомства не поступало. «В обозримом будущем не вижу никакой необходимости», — сказал глава государства.

По словам президента, «бестолковщина» с мобилизацией, о которой он говорил, связана со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями. Теперь информационная база обновляется, информация будет максимально достоверной, пояснил глава государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков завил, что «получается, до конца месяца завершится» мобилизация, передает «РИА Новости».

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4 октября глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в Вооруженные силы с начала мобилизации прибыли 200 тыс. человек.

Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября, в тот же день был подписан соответствующий указ. Президент отмечал, что призывать по мобилизации планируется в первую очередь тех, кто имеет востребованные военно-учетные специальности и боевой опыт. Позднее глава государства выпустил указы о категориях, которым предоставляется отсрочка от мобилизации, в него в том числе вошли студенты и аспиранты.

С начала мобилизационных мероприятий от граждан поступали жалобы, в том числе на отсутствие медкомиссий, призыв тех категорий, которые не соответствуют критериям (по возрасту, здоровью, являются многодетными отцами), проблемы с экипировкой. На портале госуслуг открыли форму, где можно обжаловать повестку на мобилизацию.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
частичная мобилизация Владимир Путин военнослужащие Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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