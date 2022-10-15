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Четверо мобилизованных из Красноярского края погибли на Украине

Четверо мобилизованных из Красноярского края погибли в ходе военной операции на Украине
Власти региона подтвердили гибель мобилизованных в ходе военной операции на Украине. По данным местных СМИ, трое погибших — жители Минусинска, четвертый — из поселка Зеленый Бор

Игорь Пучков Александр Парилов Александр Помигалов Иван Пухов

Четверо мобилизованных из Красноярского края погибли в ходе военной операции на Украине, сообщает местная газета «Власть Труда». В пресс-службе губернатора и правительства региона РБК подтвердили гибель мобилизованных на Украине.

«Жители Красноярского края, мобилизованные в ходе частичной мобилизации погибли в ходе спецоперации», — сообщили в пресс-службе.

По данным «Власти Труда», трое погибших — жители Минусинска, четвертый — из поселка Зеленый Бор. Сотрудники военкомата уже известили родственников.

РБК направил запрос в пресс-службу администрации Минусинска и пресс-службу Центрального военного округа.

Как пишет местная газета «Взгляд.Инфо» со ссылкой на родственников погибших, их мобилизовали 26 сентября и отправили на подготовку в Омск. По словам родных, военнослужащие погибли в Херсонской области 5 и 7 октября.

Погибшие — 23-летний Александр Помигалов, 27-летний Игорь Пучков, Иван Пухов (40 лет) и Александр Парилов (35 лет).

В начале октября стали появляться сообщения о смертях мобилизованных россиян. Так, несколько человек умерли в Еланском учебном гарнизоне. Власти Челябинской области сообщали о гибели пяти жителей Южного Урала, призванных по мобилизации. 7 октября под Лисичанском погиб адвокат Невской коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Андрей Никифоров.

В Кремле заявили, что не знают, докладывали ли президенту Владимиру Путину о гибели пяти мобилизованных жителей Челябинской области. «Я не знаю, если докладывали, то по линии Министерства обороны», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В конце сентября объявили частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призовут 300 тыс. человек. Мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие офицеры до 55 лет. Накануне Путин заявил, что около 222 тыс. россиян были мобилизованы. «Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — утверждает он.

При этом глава государства заявил, что все мобилизованные должны пройти подготовку. «Первичная подготовка — от пяти до десяти дней. Затем поступают уже непосредственно, в зависимости от военно-учетной специальности, в боевые части, там подготовка — от пяти до 15 дней. Затем следующий этап — уже непосредственно в войсках, принимающих участие в боевых действиях, и там дополнительное слаживание», — сказал Путин на пресс-конференции в Астане. Он добавил, что поручит Совбезу проверить, как идет подготовка мобилизованных.

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Елена Чернышова, Анастасия Серова Анастасия Серова
мобилизация Военная операция на Украине
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