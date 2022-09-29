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В Туве завершили мобилизацию

Власти Тувы завершили частичную мобилизацию, сообщили в пресс-службе главы республики Владислава Ховалыга, передает ТАСС.

«Сегодня военный комиссар республики Демир-оол Артына доложил главе республики Владиславу Ховалыгу о выполнении квоты по частичной мобилизации», — сказал представитель губернатора и уточнил, что всего под призыв попали 700 человек.

Военкоматы все еще могут присылать жителям республики повестки, чтобы уточнить и сверить данные.

Ранее о завершении мобилизации сообщили власти Крыма и Брянской области. О том же отчитался военный комиссар Адыгеи Александр Аверин, передал ТАСС. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в регионе сократили план мобилизации. Глава Якутии Айсен Николаев сообщил. что завершить призыв предполагается 29 сентября.

Что известно о частичной мобилизации в России
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября, спустя семь месяцев спецоперации на Украине. Минобороны объяснило, что под призыв попадут россияне, которые служили в армии, имеют боевой опыт или востребованную военно-учетную специальность.

По закону повестку должны вручить лично в руки. До момента ее получения военнообязанные могут выехать из России. За неявку в военкомат по повестке грозит штраф от 500 до 3 тыс. руб. Новые статьи об уголовном наказании в период военных действий не распространяются на лиц, которые состоят в запасе и без законных оснований не являются на военные сборы.

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