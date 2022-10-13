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Под Лисичанском погиб мобилизованный адвокат из Петербурга

Адвоката призвали в армию 24 сентября. Спустя две недели он погиб в ЛНР
Андрей Никифоров
Андрей Никифоров (Фото: pchikov / Telegram)

На прошлой неделе погиб адвокат Невской коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Андрей Никифоров, сообщил юрист Павел Чиков в своем телеграм-канале. Президент Невской коллегии адвокатов Александр Зеленский подтвердил РБК гибель Никифорова.

«Известно, что он погиб 7 октября под Лисичанском. Подробностей нет. 24 сентября, в субботу, он ушел на сборный пункт. Видимо, 24 [сентября] и был призван», — рассказал президент коллегии.

По словам Чикова, Никифоров был первым погибшим мобилизованным российским адвокатом.

12 октября адвокатская палата Москвы обратилась к мэру Москву Сергею Собянину и спикеру Мосгордумы Алексею Шапошникову с предложением об исключении столичных адвокатов из числа лиц, подпадающих под частичную мобилизацию. Они объяснили это тем, что право на получение квалифицированной юридической помощи гарантировано Конституцией, а призывом адвокатов в армию эта гарантия «будет поставлена под реальную угрозу».

В Минюсте, однако, сообщили, что адвокаты не входят в перечень специалистов, которым, по решению правительства, полагается отсрочка от призыва. Замдиректора департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста Инга Меликян указала, что по закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в случае призыва адвоката на военную службу его статус приостанавливается, о чем ему необходимо известить совет адвокатской палаты региона, в реестре которого он состоит. Статус адвоката по окончанию службы возобновляется по решению совета региональной адвокатской палаты.

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Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. В рамках частичной мобилизации планируется привлечь 300 тыс. человек и в приоритетном порядке тех, кто имеет нужные военно-учетные специальности, утверждал министр обороны Сергей Шойгу. 4 октября он сообщил о прибытии в войска 200 тыс. мобилизованных. Под мобилизацию не попадают, многодетные отцы, граждане, негодные к военной службе, студенты, аспиранты, призывники срочной службы, те, у кого есть бронь (например, сотрудники ОПК), часть сотрудников компаний из ИТ-сферы, финансов и телекоммуникаций.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Любовь Порываева Любовь Порываева
адвокат Санкт-Петербург Военная операция на Украине частичная мобилизация ЛНР Лисичанск
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