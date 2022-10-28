В Брянской области и на Камчатке отчитались о завершении мобилизации

Губернатор Камчатки подчеркнул, что официально о завершении мобилизации объявлять может только президент, но на сегодняшний день все мобилизационные мероприятия проведены

Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Частичная мобилизация завершена в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«По данным Брянского областного военного комиссариата, задачи, поставленные Брянской области Западным военным округом, Министерством обороны Российской Федерации по частичной мобилизации, выполнены в полном объеме. Все мероприятия проведены в соответствии с действующим законодательством и завершены раньше установленного срока», — заявил глава региона в своем телеграм-канале.

О том, что план частичной мобилизации в области выполнен на 100%, Богомаз заявил еще месяц назад, 27 сентября.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов также 28 октября заявил, что все задачи по мобилизации в регионе выполнены. Однако он подчеркнул, что не может говорить о завершении мобилизации, поскольку такое право есть только у президента.

«На сегодняшний день все задачи, которые были поставлены перед Камчатским краем, выполнены в полном объеме. В то же время, поскольку мобилизация объявлена именно президентом Российской Федерации, то именно президент принимает решение о ее окончании. Поэтому статус на сегодняшний день именно такой», — сказал он во время эфира «ВКонтакте».

Частичная мобилизация в России по указу президента проводится с 21 сентября. Озвученное официально число граждан, которых должны мобилизовать, — 300 тыс.

Некоторые регионы уже заявили о завершении призывной кампании. В их число вошли Москва, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Адыгея, Крым, Бурятия, Тува.

Власти регионов уже сообщали о первых потерях среди мобилизованных: так, в Красноярском крае 15 октября подтвердили гибель четверых, в Челябинской области — пятерых.