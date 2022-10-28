В Брянской области и на Камчатке отчитались о завершении мобилизации

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 61,57 (0) Инвестиции, 27 окт, 15:59
Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 61,36 (-0,07) Инвестиции, 27 окт, 15:59
Фондовый рынок Гонконга обвалился до уровней апреля 2009 года Инвестиции, 11:29
В Петербурге допустили завершение мобилизации до конца недели Политика, 11:28
Дерипаска предупредил о новом букете проблем в России до конца 2023 года Экономика, 11:25
Губернатор Брянской области сообщил о гибели мобилизованного из региона Политика, 11:25
В команде Бетербиева назвали сроки возможного чемпионского боя с Биволом Спорт, 11:24
Полиция разгромила лагерь протестующих у Генпрокуратуры в Кишиневе. Видео Политика, 11:18
Индустриальные парки двигают экономику регионов РБК +, 11:15
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Глава Binance подтвердил участие криптобиржи в сделке по покупке Twitter Крипто, 11:10
Правило Парето для инвестиций в искусство: советы арт-диллера РБК Стиль и Tinkoff Private, 11:08
Пентагон решил снять с вооружения самую мощную ядерную бомбу Политика, 11:03
В России запустили доставку одежды шведского бренда H&M Life, 10:58
Дубль россиянина помог «Ванкуверу» прервать серию поражений в НХЛ Спорт, 10:57
МИД заявил о 300 тыс. тон заблокированных удобрений из России Политика, 10:55
Сотрудники массово релоцировались. Можно ли оформить для них медстраховку Pro, 10:53
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

В Брянской области и на Камчатке отчитались о завершении мобилизации

Губернатор Камчатки подчеркнул, что официально о завершении мобилизации объявлять может только президент, но на сегодняшний день все мобилизационные мероприятия проведены
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Частичная мобилизация завершена в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«По данным Брянского областного военного комиссариата, задачи, поставленные Брянской области Западным военным округом, Министерством обороны Российской Федерации по частичной мобилизации, выполнены в полном объеме. Все мероприятия проведены в соответствии с действующим законодательством и завершены раньше установленного срока», — заявил глава региона в своем телеграм-канале.

О том, что план частичной мобилизации в области выполнен на 100%, Богомаз заявил еще месяц назад, 27 сентября.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов также 28 октября заявил, что все задачи по мобилизации в регионе выполнены. Однако он подчеркнул, что не может говорить о завершении мобилизации, поскольку такое право есть только у президента.

«На сегодняшний день все задачи, которые были поставлены перед Камчатским краем, выполнены в полном объеме. В то же время, поскольку мобилизация объявлена именно президентом Российской Федерации, то именно президент принимает решение о ее окончании. Поэтому статус на сегодняшний день именно такой», — сказал он во время эфира «ВКонтакте».

Частичная мобилизация в России по указу президента проводится с 21 сентября. Озвученное официально число граждан, которых должны мобилизовать, — 300 тыс.

Читайте на РБК Pro
Пазлы и 5 тыс. ккал в день: как Хью Джекман заботится о себе
Публичные разносы и сообщения в чат: как не нужно давать обратную связь
Как принцип «деньги любят тишину» мешает строить сильную компанию
Ребенку нужны свои грабли: как перестать ссориться с детьми из-за учебы

Некоторые регионы уже заявили о завершении призывной кампании. В их число вошли Москва, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Адыгея, Крым, Бурятия, Тува.

Власти регионов уже сообщали о первых потерях среди мобилизованных: так, в Красноярском крае 15 октября подтвердили гибель четверых, в Челябинской области — пятерых.

Теги
Брянская область мобилизация Александр Богомаз
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Тюменской области к госнаграде представили первого мобилизованного
Политика
Картаполов исключил мобилизацию в день возвращения со срочной службы
Политика
Госдума приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter