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Собянин сообщил о завершении частичной мобилизации в Москве

Задачи по частичной мобилизации в Москве выполнены в полном объеме, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин, ссылаясь на данные военкома города. Он добавил, что пункты сбора мобилизованных закроются 17 октября в 14:00. Разосланные повестки «прекращают свое действие», пишет мэр.

«Мобилизация стала огромным испытанием для тысяч московских семей, чьи отцы, мужья и сыновья сегодня идут в действующую армию. Тем не менее, выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей», — говорится в блоге Собянина.

Материал дополняется.

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