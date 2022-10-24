Военком Якутии заявил о завершении частичной мобилизации в республике

В Якутии заявили о завершении мобилизации

Фото: Сергей Петров / Global Look Press

В Якутии завершены «основные мероприятия частичной мобилизации», сообщил военком республики Александр Авдонин, его брифинг опубликован в телеграм- канале оперштаба.

«Основная работа сейчас ведется с гражданами, которые в добровольном порядке хотят поступить на военную службу по мобилизации. Таких у нас сейчас очень много», — заявил он.

Военком также сообщил, что «военные комиссариаты городов и улусов республики будут продолжать работу по возвращению граждан, которые имеют законные основания на отсрочку от мобилизации». Таких призванных будут отзывать из войск обратно.

Частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября. Часть регионов уже сообщали о выполнении нормативов по призыву и завершении частичной мобилизации.

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