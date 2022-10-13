Власти сообщили о гибели пяти мобилизованных из Челябинской области
Пятеро жителей Челябинской области, призванных в рамках частичной мобилизации, погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства региона, не уточнив обстоятельств их смерти.
«Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования. Окажем всю необходимую помощь родным и близким наших павших воинов», — заявили в пресс-службе. Там пообещали, что семьи погибших помимо федеральных выплат получат из регионального бюджета по 1 млн руб.
По данным властей, все погибшие — жители Южного Урала, они отправились на службу из военкомата Коркинского района. Пресс-служба губернатора и правительства региона не уточняет, где именно погибли мобилизованные.
11 октября глава Снежинска (Челябинская область) Андрей Пульников сообщил порталу 74.RU, что 27-летний мобилизованный житель города умер в 32-м военном городке в Екатеринбурге. Со слов депутата Госдумы Максима Иванова, курирующего ситуацию с мобилизованными на Урале, причиной смерти могла стать передозировка наркотиков.
6 октября 32-й военный городок, где располагаются мобилизованные из Свердловской и Челябинской областей, посетила омбудсмен Татьяна Москалькова. По ее словам, в части «все организовано на достойном уровне», но к ней поступили обращения из-за положенных выплат.
В начале октября в Еланском гарнизоне учебного центра (поселок Порошино Свердловской области) Минобороны умерли двое мобилизованных. Один из них — от сердечного приступа, другой покончил с собой. По словам Иванова, третьего отправили домой, где он скончался от цирроза печени.
На минувшей неделе военком Челябинской области Андрей Максуров сообщил, что в регионе «на 70% это задание [по частичной мобилизации] выполнено».