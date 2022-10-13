Власти сообщили о гибели пяти мобилизованных из Челябинской области

Пятеро жителей Южного Урала, призванных из запаса по частичной мобилизации, погибли, сообщили в правительстве Челябинской области, не уточнив обстоятельств их смерти. Власти пообещали оказать помощь семьям умерших

Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Пятеро жителей Челябинской области, призванных в рамках частичной мобилизации, погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства региона, не уточнив обстоятельств их смерти.

«Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования. Окажем всю необходимую помощь родным и близким наших павших воинов», — заявили в пресс-службе. Там пообещали, что семьи погибших помимо федеральных выплат получат из регионального бюджета по 1 млн руб.

По данным властей, все погибшие — жители Южного Урала, они отправились на службу из военкомата Коркинского района. Пресс-служба губернатора и правительства региона не уточняет, где именно погибли мобилизованные.

Омбудсмен подтвердила смерть мобилизованного в Пензенской области Политика

11 октября глава Снежинска (Челябинская область) Андрей Пульников сообщил порталу 74.RU, что 27-летний мобилизованный житель города умер в 32-м военном городке в Екатеринбурге. Со слов депутата Госдумы Максима Иванова, курирующего ситуацию с мобилизованными на Урале, причиной смерти могла стать передозировка наркотиков.

6 октября 32-й военный городок, где располагаются мобилизованные из Свердловской и Челябинской областей, посетила омбудсмен Татьяна Москалькова. По ее словам, в части «все организовано на достойном уровне», но к ней поступили обращения из-за положенных выплат.

В начале октября в Еланском гарнизоне учебного центра (поселок Порошино Свердловской области) Минобороны умерли двое мобилизованных. Один из них — от сердечного приступа, другой покончил с собой. По словам Иванова, третьего отправили домой, где он скончался от цирроза печени.

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На минувшей неделе военком Челябинской области Андрей Максуров сообщил, что в регионе «на 70% это задание [по частичной мобилизации] выполнено».