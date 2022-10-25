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Премьер Норвегии призвал напрямую общаться с Россией

Йонас Гар Стёре
Йонас Гар Стёре (Фото: Jens Schicke / imago-images.de / Global Look Press)

Запад не должен стремиться изолировать Россию, вместо этого необходимо общаться с ней напрямую, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время выступления в парламенте. Его слова приводит телерадиокомпания NRK.

«В изоляции России нет ничего хорошего. Настораживает, что сегодня у нас так мало контактов и прямого общения с Россией», — сказал он.

Отсутствие диалога сужает возможности, необходимые для мирного урегулирования конфликта, считает премьер. Стёре назвал сложившуюся ситуацию наиболее сложной со времен Второй мировой войны.

Политики западных стран не раз говорили, что Россия оказалась в международной изоляции после начала спецоперации на Украине. Такое мнение высказывал, в частности, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Доказательством этого, с его точки зрения, стал визит российского президента Владимира Путина в Иран. Представитель Госдепартамента США Нэд Прайс называл Россию «изгоем» на международной арене и утверждал, что власти страны это осознают.

Российские официальные лица исключали возможность изолировать Москву. Ее отвергал глава МИДа Сергей Лавров, такого же мнения придерживаются в Кремле. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила 24 сентября, что изолировать Россию не получилось. Дипломат указала на «десяток друзей», с которыми встретились российские представители на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

После объявления в России частичной мобилизации президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что это решение только усилит изоляцию государства. Он призвал все страны «оказать максимальное давление на Владимира Путина».

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Макрон с начала российской спецоперации созванивался с президентом России более десяти раз. Он называл общение с Путиным своим долгом. В середине октября президент Франции пообещал выходить на связь с российским коллегой «каждый раз, когда это будет необходимо».

Не отказываться от диалога с Россией призывали и другие политики, в том числе президент Финляндии Саули Ниинистё, министр иностранных дел КНР Ван И и другие. В российском Совбезе, в свою очередь, говорили, что Москва готова к диалогу со странами, не «следующими в фарватере антироссийской политики Запада».

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международная изоляция изоляция России общение Норвегия
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