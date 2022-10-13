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Совбез сообщил о готовности к диалогу со странами не из фарватера Запада

Совбез: Москва готова к диалогу с теми, кто не будет следовать в фарватере политики Запада
Россия открыта для диалога со странами, которые отказались от следования в фарватере антироссийской политики Запада и готовы нормализовать отношения с Москвой, заявили в российском Совбезе
Фото: Алексей Никольский / ТАСС
Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Россия готова вести диалог с теми, кто не будет следовать в фарватере политики западных стран. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Венедиктов в интервью ТАСС.

«Мы держим двери открытыми. Если какая-либо страна решит отказаться от следования в фарватере антироссийской политики Запада и нормализовать отношения с Москвой, мы готовы к диалогу», — сказал он.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он будет продолжать вести телефонные переговоры с Путиным по поводу ситуации на Украине.

По мнению французского лидера, сторонам конфликта как можно скорее нужно вернуться за стол переговоров. «Я считаю, что в какой-то момент в интересах Украины и России вернуться за стол переговоров и вести их», — подчеркнул Макрон.

С начала военных действий на Украине Макрон и Путин созванивались более десяти раз, в последний — 11 сентября, причем разговор был по инициативе Парижа.

Помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, комментируя слова президента США Джо Байдена, что он не видит смысла встречаться с Владимиром Путиным, сказал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, однако если партнеры не хотят встречаться, то страна не настаивает.

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«Мы никогда не отказываемся от переговоров и любых полезных международных контактов, протянутую руку мы никогда не отталкиваем», — отметил Ушаков.

Отношения между Россией и странами Запада резко ухудшились после начала спецоперации на Украине. Путин, объявляя о ней, заявил, что Москва пошла на такой шаг, чтобы защитить население Донбасса от «геноцида», добиться «денацификации и демилитаризации» Украины. США и другие западные государства ввели против Москвы несколько пакетов санкций.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
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