Совбез сообщил о готовности к диалогу со странами не из фарватера Запада
Россия готова вести диалог с теми, кто не будет следовать в фарватере политики западных стран. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Венедиктов в интервью ТАСС.
«Мы держим двери открытыми. Если какая-либо страна решит отказаться от следования в фарватере антироссийской политики Запада и нормализовать отношения с Москвой, мы готовы к диалогу», — сказал он.
Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он будет продолжать вести телефонные переговоры с Путиным по поводу ситуации на Украине.
По мнению французского лидера, сторонам конфликта как можно скорее нужно вернуться за стол переговоров. «Я считаю, что в какой-то момент в интересах Украины и России вернуться за стол переговоров и вести их», — подчеркнул Макрон.
С начала военных действий на Украине Макрон и Путин созванивались более десяти раз, в последний — 11 сентября, причем разговор был по инициативе Парижа.
Помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, комментируя слова президента США Джо Байдена, что он не видит смысла встречаться с Владимиром Путиным, сказал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, однако если партнеры не хотят встречаться, то страна не настаивает.
«Мы никогда не отказываемся от переговоров и любых полезных международных контактов, протянутую руку мы никогда не отталкиваем», — отметил Ушаков.
Отношения между Россией и странами Запада резко ухудшились после начала спецоперации на Украине. Путин, объявляя о ней, заявил, что Москва пошла на такой шаг, чтобы защитить население Донбасса от «геноцида», добиться «денацификации и демилитаризации» Украины. США и другие западные государства ввели против Москвы несколько пакетов санкций.