Макрон призвал к переговорам по Украине и пообещал общаться с Путиным

Вернуться за стол переговоров в интересах как России, так и Украины, считает президент Франции

Эмманюэль Макрон (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон будет продолжать вести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу ситуации на Украине. Об этом французский лидер заявил в интервью телеканалу France 2.

«Каждый раз, когда это будет необходимо, я буду разговаривать с Владимиром Путиным», — сказал Макрон (цитата по BFMTV).

Он также счел, что сторонам конфликта как можно скорее нужно вернуться за стол переговоров. «Я считаю, что в какой-то момент в интересах Украины и России вернуться за стол переговоров и вести их», — подчеркнул президент.

С начала военных действий на Украине Макрон и Путин созванивались более десяти раз, в последний — 11 сентября, причем разговор был по инициативе Парижа. Кремль отмечал, что президенты затронули ситуацию на Запорожской АЭС, которая подвергается обстрелам. В Елисейском дворце говорили, что Макрон вновь призвал российского коллегу прекратить спецоперацию и начать переговоры.

После 20 сентября президент Франции тоже собирался созвониться с Путиным, передавал Reuters, однако официально не сообщалось, состоялся ли разговор в итоге. Переговоры должны были пройти на фоне проведения референдумов о вхождении в состав России территорий ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.