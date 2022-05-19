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Пекин призвал НАТО и ЕС к всеобъемлющему диалогу с Россией

Глава МИД КНР Ван И заявил, что мировое сообщество должно объединить усилия, чтобы установить мир, и «предпринять конкретные действия для охлаждения конфликта, а не подливать масла в огонь»
Ван И
Ван И (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Китай призывает НАТО и ЕС начать всеобъемлющий диалог с Россией, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече по видеосвязи с главами МИД стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР), его слова приводятся на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что украинский кризис затягивается. «Поставки оружия не могут привести к миру на Украине, а санкции и давление не могут решить проблему европейской безопасности», — считает глава китайского МИДа.

Мировое сообщество должно объединить усилия, чтобы установить мир, и «предпринять конкретные действия для охлаждения конфликта, а не подливать масла в огонь». «Китай ожидает, что Россия и Украина преодолеют трудности и продолжат мирные переговоры», — отметил Ван И.

Пекин выступает против принуждения других стран к выбору одной из сторон. По словам китайского министра, кризис сказывается на развитии международной торговли и стабильности цепочек производства и поставок, угрожая глобальной продовольственной, энергетической и финансовой безопасности. «Следует приложить усилия для уменьшения побочных эффектов, особенно для оказания поддержки уязвимым развивающимся странам в преодолении трудностей», — призвал Ван И.

Министр пожелал странам БРИКС придерживаться «принципов независимости, объективности и беспристрастности» в украинской проблеме, а также делать все возможное для установления мира.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы Китай встал на сторону его страны. Киев также рассчитывает, что Пекин выступит одним из гарантов безопасности республики.

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Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с американским президентом Джо Байденом назвал кризис на Украине «не тем, что Китай хотел бы видеть». По его мнению, конфликт не отвечает ничьим интересам, а США и Китай должны взять на себя «должную международную ответственность и приложить усилия для мира и спокойствия во всем мире». Официальный представитель МИДа Чжао Лицзянь, говоря о позиции КНР, утверждал, что китайская сторона всегда выступала «с инициативой примирения и проведения переговоров».

Пекин не стал присоединяться к санкциям против России после начала военной операции.

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Елена Чернышова
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