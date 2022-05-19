Пекин призвал НАТО и ЕС к всеобъемлющему диалогу с Россией
Китай призывает НАТО и ЕС начать всеобъемлющий диалог с Россией, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече по видеосвязи с главами МИД стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР), его слова приводятся на сайте китайского внешнеполитического ведомства.
Он отметил, что украинский кризис затягивается. «Поставки оружия не могут привести к миру на Украине, а санкции и давление не могут решить проблему европейской безопасности», — считает глава китайского МИДа.
Мировое сообщество должно объединить усилия, чтобы установить мир, и «предпринять конкретные действия для охлаждения конфликта, а не подливать масла в огонь». «Китай ожидает, что Россия и Украина преодолеют трудности и продолжат мирные переговоры», — отметил Ван И.
Пекин выступает против принуждения других стран к выбору одной из сторон. По словам китайского министра, кризис сказывается на развитии международной торговли и стабильности цепочек производства и поставок, угрожая глобальной продовольственной, энергетической и финансовой безопасности. «Следует приложить усилия для уменьшения побочных эффектов, особенно для оказания поддержки уязвимым развивающимся странам в преодолении трудностей», — призвал Ван И.
Министр пожелал странам БРИКС придерживаться «принципов независимости, объективности и беспристрастности» в украинской проблеме, а также делать все возможное для установления мира.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы Китай встал на сторону его страны. Киев также рассчитывает, что Пекин выступит одним из гарантов безопасности республики.
Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с американским президентом Джо Байденом назвал кризис на Украине «не тем, что Китай хотел бы видеть». По его мнению, конфликт не отвечает ничьим интересам, а США и Китай должны взять на себя «должную международную ответственность и приложить усилия для мира и спокойствия во всем мире». Официальный представитель МИДа Чжао Лицзянь, говоря о позиции КНР, утверждал, что китайская сторона всегда выступала «с инициативой примирения и проведения переговоров».
Пекин не стал присоединяться к санкциям против России после начала военной операции.