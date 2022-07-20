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В Белом доме сравнили визит Путина в Иран с изоляцией

По словам представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, поездка президента России показывает степень изоляции страны, которая теперь вынуждена обращаться к Тегерану за помощью

Визит президента России Владимира Путина в Тегеран демонстрирует, насколько Москва стала изолирована, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Я бы сказал, что этот визит показывает степень изоляции президента Путина и России, которая теперь должна обратиться к Ирану за помощью», — сказал Кирби.

Россия из-за санкций и экспортного контроля, утверждает представитель Белого дома, испытывает трудности в военно-промышленном комплексе, особенно с микроэлектроникой.

При этом, по его словам, США не видят признаков того, что Иран передал России беспилотники.

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Владимир Путин (справа) и Эбрахим&nbsp;Раиси

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил о готовности Тегерана предоставить России боевые дроны для военной операции на Украине.

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Путин не поднимал этот вопрос ни на переговорах с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, ни с верховным лидером Али Хаменеи.

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Накануне президент России прибыл с рабочим визитом в Тегеран, где принял участие в трехсторонней встрече глав государств — гарантов Астанинского процесса по Сирии, а также переговорил с лидерами Ирана и турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. С последним он, в частности, обсудил поставки российского и украинского зерна.

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Елена Чернышова
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