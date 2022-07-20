В Белом доме сравнили визит Путина в Иран с изоляцией
Визит президента России Владимира Путина в Тегеран демонстрирует, насколько Москва стала изолирована, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
«Я бы сказал, что этот визит показывает степень изоляции президента Путина и России, которая теперь должна обратиться к Ирану за помощью», — сказал Кирби.
Россия из-за санкций и экспортного контроля, утверждает представитель Белого дома, испытывает трудности в военно-промышленном комплексе, особенно с микроэлектроникой.
При этом, по его словам, США не видят признаков того, что Иран передал России беспилотники.
Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил о готовности Тегерана предоставить России боевые дроны для военной операции на Украине.
По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Путин не поднимал этот вопрос ни на переговорах с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, ни с верховным лидером Али Хаменеи.
Накануне президент России прибыл с рабочим визитом в Тегеран, где принял участие в трехсторонней встрече глав государств — гарантов Астанинского процесса по Сирии, а также переговорил с лидерами Ирана и турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. С последним он, в частности, обсудил поставки российского и украинского зерна.