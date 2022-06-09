Песков исключил возможность изоляции России

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В современном мире невозможно изолировать такую большую как Россия страну, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Изоляция России невозможна, несмотря на то, что недружественные, а точнее враждебные по отношению к нам страны пытаются нас изолировать в экономическом, политическом, торговом планах. Это у них не получается и не получится», — сказал представитель Кремля.

По его словам, сама стремиться к изоляции не будет ни одна страна.

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