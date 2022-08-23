Президент Финляндии счел, что перспектив прежних отношений с Россией нет
Отношения между Россией и Финляндией изменились и перспектив для их восстановления в прежнем виде пока нет, признал финский президент Саули Ниинистё на конференции руководителей зарубежных представительств, передает Yle.
«В нынешних обстоятельствах от прежних отношений между Финляндией и Россией мало что осталось. Доверие пропало. А точек соприкосновения для нового начала не видно», — сказал глава государства.
Ниинистё отметил, что все связи с Россией рвать нельзя. Он призвал сохранять темы для диалога и не заменять осуждение российских властей за военные действия на Украине ненавистью к стране.
Президент также сообщил, что власти Финляндии будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Он подтвердил, что примет участие в саммите «Крымская платформа», который нацелен на возвращение проблемы принадлежности Крыма в международную повестку.
Отношения между Россией и Финляндией ухудшились после начала военной операции на Украине. Финны осудили действия российских властей и подали заявку на вступление в НАТО из-за потенциальной угрозы. Ниинистё пояснил, что вхождение в альянс усилит систему национальной обороны.
Российский президент Владимир Путин назвал отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета ошибкой. Он предупредил, что такое изменение внешнеполитического курса может негативно повлиять на двусторонние отношения, которые раньше были добрососедскими.
В июле российский посол Павел Кузнецов обвинил руководство Финляндии в обрушении сотрудничества между странами. Он сообщил о заморозке почти всех межправительственных и межведомственных контактов, остановке торгово-экономического сотрудничества, выдавливании российского бизнеса с финского рынка.
«Прекращены все проекты и связи в области науки, образования, культуры, спорта. Разорваны контакты между регионами и городами-побратимами, общественными организациями», — констатировал Кузнецов.
17 августа МИД Финляндии заявил, что с сентября будет принимать в десять раз меньше заявок россиян на получение туристических виз. Дипломатическое ведомство поддержало полную приостановку соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией, то есть увеличение суммы визового сбора с €35 до €80. Финское правительство поручило МИДу подготовить предложения о национальной гуманитарной визе для журналистов и гражданских активистов, которые вынуждены уехать из России.