Керченскую переправу временно закрыли из-за штормового предупреждения

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Судоходство на Керченской паромной переправе приостановлено в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщило Министерство транспорта в своем телеграм-канале.

Переправа не работает с 15:25 мск. Штормовое предупреждение будет действовать в проливе ночью и в первой половине дня 21 октября.

«Согласно прогнозу Росгидромета, в районе южного устья Керченского пролива ночью и в первой половине дня 21 октября ожидается сохранение неблагоприятных погодных условий: северо-западный ветер 12–17 м/с, порывы — 22 м/с, временами дождь, высота волн 130–150 см», — отмечает ведомство.

Министерство транспорта приняло решение организовать паромную переправу (она работала до сентября 2020-го, после чего закрылась из-за отсутствия спроса) после взрыва грузовика на Крымском мосту 8 октября. В результате инцидента погибли четыре человека, обрушилось два автомобильных пролета. СК возбудил дело по статье о терроризме, арестованы восемь человек. ФСБ назвала организатором взрыва военную разведку Украины.

Вечером в день взрыва через мост было организовано реверсивное движение легковых автомашин и автобусов, отправились поезда. К утру 9 октября Минтранс заявил о стабильной работе переправы и трех первых рейсах.

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Грузовым машинам свыше 40 т въезд на мост все еще запрещен. 18 октября ведомство отметило, что за первые 10 суток работы Керченской паромной переправы в обе стороны перевезено в общей сложности 16 307 пассажиров и 6638 автомашин, преимущественно — большегрузных и среднетоннажных грузовиков. На переправе работает пять паромов.