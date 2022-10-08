Минтранс заявил о запуске паромов после взрыва на Крымском мосту
Работа Керченской паромной переправы возобновляется после взрыва на Керченском мосту, сообщил представитель Минтранса РБК.
«Для этих целей готова береговая инфраструктура. По состоянию на 08:30 первый паром начинает переход к терминалу для погрузки и начала работы, готовятся к выходу на переправу еще 3 парома различных судовладельцев», — сообщили в министерстве.
В Минтрансе оценивают повреждения, а также сроки и объем восстановительных работ.
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