По Крымскому мосту пустили легковушки и автобусы

Машины досматривают перед тем, как пустить на мост. Для грузовиков через два часа заработает паромная переправа. Возобновить движение поездов власти обещают к вечеру субботы

Фото: Reuters

Движение автомобилей по Крымскому мосту начато, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Пропускают легковушки и автобусы, их досматривают.

«Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром «Керчь-2», — написал Аксенов в Telegram.

Позднее старт движения подтвердили и в Минтрансе. «По Крымскому мосту запущено движение автомобилей и автобусов в реверсивном режиме», — сообщили в министерстве. Реверсивное движение позволяет изменять пропускную способность улиц по мере необходимости. При таком способе организации движения на дорожном полотне присутствуют полосы, по которым автомобили могут попеременно перемещаться то в одну, то в другую сторону.

Ранее возобновление автомобильного движения по неповрежденной части моста анонсировал глава Минтранса Виталий Савельев, уточняя, что пока машины будут ездить по одной полосе. Движение поездов по железнодорожной части моста обещают запустить к 20:00.

Автомобили и поезда перестали ходить по мосту утром 8 октября, после подрыва грузовика, из-за которого загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым состава. По предварительным данным Следственного комитета, погибли три человека — пассажиры легкового автомобиля, который ехал рядом с подорвавшимся грузовиком. Два автомобильных пролета моста частично обрушились.

Из-за ЧП власти решили организовать паромную переправу через Керченский пролив. Врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что запустить паромы можно в субботу, хотя несколькими часами ранее он говорил, что погода в этот день «не позволяет вообще ничего». В Минтрансе сообщили, что один паром направился в терминал Керченской переправы для начала работы, еще три судна различных перевозчиков готовы к погрузке. Однако позднее оперативный штаб Краснодарского края заявил, что после «оценки текущей погодной ситуации в акватории» паромы для перевозки пассажиров решили запустить не в субботу, а в воскресенье, 9 октября.

Читайте на РБК Pro Pro Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+ Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+ Статьи Pro Арендатор не хочет выселяться. Что предпринять собственнику Арендатор не хочет выселяться. Что предпринять собственнику Статьи Pro «Стресслаксация»: почему отдых не помогает снять тревогу — Fast Company «Стресслаксация»: почему отдых не помогает снять тревогу — Fast Company Статьи Pro Тревога и стресс выматывают. Как вернуть энергию Тревога и стресс выматывают. Как вернуть энергию Инструкции Pro Классика 60/40 или подход Рэя Далио: что делать, когда рынки штормит Классика 60/40 или подход Рэя Далио: что делать, когда рынки штормит Статьи Pro Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном Прогнозы Pro В России появятся электрокары массовых китайских брендов. Будет ли спрос В России появятся электрокары массовых китайских брендов. Будет ли спрос Статьи Pro Как резкое укрепление доллара отразится на глобальных корпорациях Как резкое укрепление доллара отразится на глобальных корпорациях Статьи

СК завел уголовное дело по факту взрыва, пока не уточняя, по какой статье, а президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.