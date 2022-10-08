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По Крымскому мосту пустили легковушки и автобусы

Глава Крыма Аксенов: Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено
Машины досматривают перед тем, как пустить на мост. Для грузовиков через два часа заработает паромная переправа. Возобновить движение поездов власти обещают к вечеру субботы
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Движение автомобилей по Крымскому мосту начато, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Пропускают легковушки и автобусы, их досматривают.

«Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром «Керчь-2», — написал Аксенов в Telegram.

Позднее старт движения подтвердили и в Минтрансе. «По Крымскому мосту запущено движение автомобилей и автобусов в реверсивном режиме», — сообщили в министерстве. Реверсивное движение позволяет изменять пропускную способность улиц по мере необходимости. При таком способе организации движения на дорожном полотне присутствуют полосы, по которым автомобили могут попеременно перемещаться то в одну, то в другую сторону.

Взрыв на Крымском мосту. Фото
Фотогалерея 

Ранее возобновление автомобильного движения по неповрежденной части моста анонсировал глава Минтранса Виталий Савельев, уточняя, что пока машины будут ездить по одной полосе. Движение поездов по железнодорожной части моста обещают запустить к 20:00.

Автомобили и поезда перестали ходить по мосту утром 8 октября, после подрыва грузовика, из-за которого загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым состава. По предварительным данным Следственного комитета, погибли три человека — пассажиры легкового автомобиля, который ехал рядом с подорвавшимся грузовиком. Два автомобильных пролета моста частично обрушились.

Из-за ЧП власти решили организовать паромную переправу через Керченский пролив. Врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что запустить паромы можно в субботу, хотя несколькими часами ранее он говорил, что погода в этот день «не позволяет вообще ничего». В Минтрансе сообщили, что один паром направился в терминал Керченской переправы для начала работы, еще три судна различных перевозчиков готовы к погрузке. Однако позднее оперативный штаб Краснодарского края заявил, что после «оценки текущей погодной ситуации в акватории» паромы для перевозки пассажиров решили запустить не в субботу, а в воскресенье, 9 октября.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Артём Кореняко
Керченский мост Сергей Аксенов автомобильное движение Крым
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Минтранс назвал сроки восстановления движения поездов по Крымскому мосту
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Минтранс назвал срок возобновления движения машин по Крымскому мосту
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