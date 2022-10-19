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Власти Крыма исключили ограничения на въезд и выезд после указа Путина

Советник главы Крыма Крючков исключил ограничения на въезд и выезд после указа Путина
Въезд и выезд из Крыма остаются свободными, сообщили власти региона. Указом Путина в регионе введен средний уровень реагирования
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Никаких ограничений на въезд и выезд из Крыма после указа президента о среднем уровне реагирования нет, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале.

«Дополнительные полномочия губернаторов не означают автоматическое введение указанных мер. Будут сформированы штабы и по их решению могут вводиться ограничения. Ограничений въезда и выезда в Крыму нет», — написал он.

По словам Крючкова, повышение уровня реагирования в Крыму позволит властям региона оперативнее реагировать на угрозы. «Организация, по сути, госкомитета обороны и наделение губернаторов прифронтовых регионов особыми полномочиями — своевременное решение нашего президента. Крым и другие регионы получают право быстро, практически моментально, реагировать на любые вызовы», — объяснил он.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе вводится средний уровень реагирования. Режим максимального уровня реагирования объявлен в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, там же вводится военное положение.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Крым военное положение
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