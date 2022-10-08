Из Крыма отправились первые после взрыва на мосту поезда

Из Симферополя и Севастополя в Москву и Петербург отправились поезда, которые проследуют по поврежденному Крымскому мосту. Движение для поездов по нему откроется в 20:00 мск. Возобновились продажи билетов на другие рейсы

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Из Крыма отправились первые поезда, которые пройдут по Крымскому мосту после взрыва на нем, сообщает железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Так, из Симферополя в 17:10 выехал двухэтажный поезд № 28, который направляется в Москву, а из Севастополя пятью минутами позже отправился состав, следующий до Санкт-Петербурга. Оператор «Крымские железные дороги» опубликовал видео с отправлением поездов.

Кроме того, возобновились продажи на 8 и 9 октября еще на девять поездов:

№ 174 Москва — Евпатория

№ 316 Адлер — Симферополь

№ 174 Евпатория — Москва

№ 166 Симферополь — Москва

№ 426 Симферополь — Кисловодск

№ 8 Севастополь — Петербург

№ 28 Симферополь — Москва

№ 316 Симферополь — Адлер

№ 76 Симферополь — Омск

«Таким образом, возврат билетов на эти поезда будет осуществляться согласно стандартным правилам возврата», — уточнил перевозчик.

Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым состава. По данным СК, погибли три человека, машина принадлежала жителю Краснодарского края.

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Два автомобильных пролета моста частично обрушились. Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что уцелела «одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань». В 16:00 мск по менее поврежденным участкам дороги возобновилось движение легковых машин и автобусов. В 20:00 планируется открыть один из путей для поездов.