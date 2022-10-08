Из Крыма отправились первые после взрыва на мосту поезда
Из Крыма отправились первые поезда, которые пройдут по Крымскому мосту после взрыва на нем, сообщает железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
Так, из Симферополя в 17:10 выехал двухэтажный поезд № 28, который направляется в Москву, а из Севастополя пятью минутами позже отправился состав, следующий до Санкт-Петербурга. Оператор «Крымские железные дороги» опубликовал видео с отправлением поездов.
Кроме того, возобновились продажи на 8 и 9 октября еще на девять поездов:
- № 174 Москва — Евпатория
- № 316 Адлер — Симферополь
- № 174 Евпатория — Москва
- № 166 Симферополь — Москва
- № 426 Симферополь — Кисловодск
- № 8 Севастополь — Петербург
- № 28 Симферополь — Москва
- № 316 Симферополь — Адлер
- № 76 Симферополь — Омск
«Таким образом, возврат билетов на эти поезда будет осуществляться согласно стандартным правилам возврата», — уточнил перевозчик.
Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым состава. По данным СК, погибли три человека, машина принадлежала жителю Краснодарского края.
Два автомобильных пролета моста частично обрушились. Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что уцелела «одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань». В 16:00 мск по менее поврежденным участкам дороги возобновилось движение легковых машин и автобусов. В 20:00 планируется открыть один из путей для поездов.