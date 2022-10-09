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Минтранс заявил о стабильной работе Керченской паромной переправы в Крыму

Минтранс России: паромная переправа через Керченский пролив работает стабильно
Паром «Керченский 2» к утру 9 октября совершил три рейса, перевезя в общей сложности 39 автомобилей и 78 пассажиров
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Керченская паромная переправа работает стабильно, паром «Керченский 2» уже совершил три рейса. Об этом сообщает Минтранс России в телеграм-канале.

«Паром «Керченский 2» с грузовыми автомобилями на борту отправился из Крым в 1:52. Он доставил в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. В порту Кавказ на паром загружены 13 автомобилей и 14 пассажиров, которые в 05:05 доставлены в Крым», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что «Керченский 2» вышел в третий рейс в 05:50, взяв на борт 10 автомобилей и 39 пассажиров.

Обстановка в Крыму после взрыва на мосту. Фоторепортаж
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Фото:Reuters

Минтранс принял решение организовать паромную переправу после повреждения Крымского моста 8 октября. На мосту взорвался грузовик, в результате чего погибли три человека, обрушились два автомобильных пролета и загорелись цистерны с топливом железнодорожного состава.

По словам главы региона Сергея Аксенова, уцелела «одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань». Автомобильное и железнодорожное движение по мосту было приостановлено. РЖД временно прекратили продажу билетов на поезда, следующие в Крым и обратно. К вечеру движение по мосту начали возобновлять.

Так, вице-премьер Марат Хуснуллин вечером 8 октября заявил о полном восстановлении железнодорожного сообщения по Крымского мосту. Что касается автомобильного движения, то легковые машины будут пропускать в обе стороны колоннами по 100 штук, на проверку каждой уйдет не более двух минут.

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Власти Крыма обвинили в организации взрыва украинские силы. СК завел уголовное дело в связи с произошедшим, не уточнив, по какой статье. Президент России Владимир Путин поручил организовать правительственную комиссию и усилить меры по охране моста.

В Киеве не брали на себя ответственность за произошедшее, однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем Twitter: «Крым. Мост. Начало». Реакцию украинских властей в МИД России сочли свидетельствующей о их «террористической сущности».

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Минтранс Крым Керченская переправа Крымский мост
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