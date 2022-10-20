Замглавы Минтранса уйдет в отставку после взрыва на Крымском мосту

Замглавы Минтранса Александр Суханов покинет пост, говорят источники РБК. Он отвечает за транспортную безопасность, включая Крымский мост. После взрыва на мосту Владимир Путин возложил полномочия по его защите на ФСБ

Александр Суханов (Фото: mintrans.gov.ru)

Замминистра транспорта Александр Суханов, курирующий вопросы транспортной безопасности, в том числе Крымского моста, в ближайшее время покинет пост, рассказал РБК источник, близкий к Минтрансу. В качестве причины он называл взрыв на Крымском мосту, который произошел утром 8 октября. Другой источник, близкий к министерству, это подтверждает, называя ту же причину.

О готовящемся увольнении знают также федеральный чиновник и источник в одной из структур, подведомственных Минтрансу. Об отставке может быть объявлено до конца этой недели, говорит один из собеседников. Но все может «переиграться» или затянуться, оговаривается другой.

В пресс-службе правительства (министров и их заместителей назначает и увольняет премьер) не ответили на запрос РБК, представитель Минтранса отказался от комментариев.

Почему уходит Суханов

Суханов стал замминистра транспорта в июле 2020 года, незадолго до смены главы Минтранса (в ноябре 2020 года министром вместо Евгения Дитриха был назначен экс-гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев). До этого он семь лет — с 2013 года — работал заместителем руководителя Росавиации.

В министерстве Суханов занимался в первую очередь вопросами безопасности транспортной отрасли и курировал деятельность ФГУП «Управление ведомственной охраны (УВО) Минтранса». В январе 2017 года, еще до того как Суханов занял пост профильного замминистра, правительство назначило именно это предприятие исполнителем работ по транспортной безопасности Крымского моста. Перед УВО Минтранса, в частности, была поставлена задача по проектированию технических средств обеспечения транспортной безопасности и оснащению ими транспортного перехода через Керченский пролив, автодорожного и железнодорожного подходов к нему со стороны Крыма и Краснодарского края. ФГУП обладает значительным опытом работы по созданию информационно-телекоммуникационных сетей, систем сбора и обработки информации, квалифицированным персоналом, отмечала пресс-служба Белого дома. Его назначение исполнителем работ позволит комплексно обеспечить транспортную безопасность перехода через Керченский пролив, подчеркивали там.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, после этого загорелись цистерны с топливом из следовавшего на полуостров железнодорожного состава. По данным властей, повреждения получили два автомобильных пролета, погибли четыре человека. Несмотря на оперативное восстановление движения поездов, легковых машин и автобусов, движение грузовиков по мосту пока не восстановлено. В тот же день президент Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты моста и передал ФСБ полномочия по организации этих мер. Позже он назвал произошедшее терактом и обвинил в его подготовке украинские спецслужбы. «Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины», — заявил президент.

Представитель УВО Минтранса отказался от комментариев.

Как Минтранс обеспечивал безопасность моста

Общая стоимость подрядов, полученных УВО Минтранса для обеспечения безопасности Крымского моста, к середине 2018 года превысила 12 млрд руб. Сроки их завершения неоднократно сдвигались.

В мае 2018 года по Крымскому мосту поехали легковые машины и автобусы, с октября того же года — грузовики. В декабре 2019 года через Керченский пролив стали следовать пассажирские поезда, с 30 июня 2020-го — грузовые. Но структура Минтранса не успела вовремя подготовить к запуску досмотровый комплекс на подходе к мосту.

В апреле 2022 года с предприятием был заключен договор на 617 млн руб. на дооснащение моста техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. В июне 2022 года, за четыре месяца до взрыва, директор Керченского филиала УВО Минтранса Олег Пономарев заявлял, что граждане могут безопасно двигаться по Крымскому мосту. По его словам, проведена большая работа по установке и вводу в эксплуатацию достаточного количества инженерно-технических средств и систем для обеспечения транспортной безопасности.

На железной дороге через Керченский пролив был введен третий уровень безопасности, при котором проводится 100-процентный досмотр транспортных средств, а на автодороге — только второй, рассказал РБК федеральный чиновник. «Ввести третий уровень на мосту — это тотальный контроль всех автомобилей. Для грузовиков это пять-семь машин в час. То есть, по сути, парализовать движение. Мост бы стоял очень безопасный, только по нему ничего бы не ехало», — объясняет он.

Мост и досмотровые комплексы на подходах к нему строились при предшественнике Суханова — замглавы Минтранса Николае Захряпине, который до этого работал в силовых структурах, напоминает источник, близкий к Минтрансу. По данным на январь 2022 года Захряпин был заместителем гендиректора концерна «Алмаз-Антей», где занимался вопросами режима и безопасности. РБК направил запрос в пресс-службу этого концерна.