В Херсоне прогремели четыре взрыва

Не менее четырех взрывов прозвучало в Херсоне, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на собственных корреспондентов. Оба агентства пишут, что, предположительно, сработала система ПВО, при этом «РИА Новости» указывает, что «следов применения противоракет ПВО в небе над Херсоном не видно».

О взрывах в Херсоне сообщается регулярно. Так, в последний раз агентства писали о них 6 октября. В тот же день сообщалось об обстреле ВСУ Антоновского моста, который находится недалеко от города. За день до этого местные власти рассказали о ракетном ударе по гостинице в центре Херсона. Звуки взрывов также были слышны 2 и 3 октября.

30 сентября в результате ночного обстрела Херсона погиб первый заместитель главы администрации Херсонской области Алексей Катериничев. Первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич рассказал, что удар был нанесен «направленной ракетой ВСУ по центру Херсона».

В конце августа Минобороны России сообщало о попытке наступления ВСУ в Херсонской и Николаевской областях по трем направлениям. В результате обороны российских войск украинская армия понесла «большие потери», утверждали в ведомстве. 9 октября замглавы администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что попытка наступления украинской армии на херсонском направления «захлебнулась».