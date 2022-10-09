В МИДе объяснили, что делает США участником конфликта на Украине

В частности, Вашингтон продолжает накачивать Украину тяжелыми вооружениями и «дает ориентировки по ведению боевых действий», указал директор второго департамента стран СНГ МИД Полищук

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США продолжают накачивать Украину тяжелыми вооружениями, снабжают ее разведывательными данными со спутников, помогают вербовать иностранных наемников и «дают ориентировки по ведению боевых действий», что превращает Вашингтон в участника конфликта. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук.

«Многие даже западные эксперты считают, что США ведут на Украине «опосредованную войну» с Россией», — сказал он.

При этом Соединенные Штаты и своих союзников заставляют поставлять на Украину оружие, указал дипломат. Так, Франция и Германия собираются увеличить военно-техническую помощь Киеву, а Великобритания «поставила на поток обучение украинских военных, привлекает к этому инструкторов из Польши, Канады, Новой Зеландии, других западных стран». «Евросоюз собирается создать миссию по оказанию военной помощи Украине. Это приведет к повышению степени его прямой вовлеченности в конфликт», — заключил Полищук.

Российская сторона неоднократно заявляла о риске превращения США в участника конфликта на Украине. После референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях о присоединении к России официальный представитель российского МИДа Мария Захарова указала, что Соединенные Штаты «фактически стали стороной конфликта на Украине». Она сослалась на то, что во время голосования на этих территориях применялись поставленные на Украину американские реактивные системы залпового огня HIMARS, а выбор целей украинские военные «в обязательном порядке согласовывают с американским командованием».

В то же время сами США неоднократно подчеркивали, что не собираются становиться участником конфликта на Украине. Из-за этого, как сообщал телеканал CNN, Вашингтон пока не стал передавать Киеву ракеты ATACMS с дальностью до 300 км. По словам источников телеканала, администрация США опасалась, что Украина применит данное оружие для ударов по территории России и это приведет к эскалации конфликта.

О том, что и ЕС не намерен напрямую участвовать в военном конфликте на Украине, говорил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.