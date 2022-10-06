В Херсоне прогремели десять взрывов

Фото: Andrew Burton / Getty Images

В Херсоне, административном центре Херсонской области, прозвучало как минимум десять взрывов, предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), передают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на собственных корреспондентов.

По информации ТАСС, при этом над городом нет следов от ракет.

Официального подтверждения данных о срабатывании ПВО пока нет.

Ранее в этот же день агентства со ссылкой на экстренные службы города сообщили, что украинские силы обстреляли Антоновский мост в Херсоне — единственный городской автомобильный мост через Днепр.

Регулярным обстрелам подвергается не только Херсон, но и другие населенные пункты области, в том числе Новая Каховка. Из-за участившихся обстрелов региональные власти решили приостановить занятия в школах и колледжах на две недели и отправить учащихся на каникулы. Они продлятся с 6 по 21 октября.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который проходил там с 23 по 27 сентября. Вместе с ней российскими регионами стали Запорожская область (российским войскам подконтрольна ее часть), Луганская и Донецкая народные республики.