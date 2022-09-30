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Первый замглавы администрации Херсонской области погиб от ракетного удара

Удар был нанесен ночью по центру Херсона. Алексей Катериничев долгое время служил в российских пограничных войсках и ФСБ, должность в администрации Херсонской области занял в середине августа
Алексей Катериничев
Алексей Катериничев (Фото: ФГКУ «Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер»)

В результате ночного обстрела Херсона погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев, сообщил первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич. О гибели Катериничева сообщило также «РИА Новости» со ссылкой на администрацию области.

По словам Малькевича, удар был нанесен «направленной ракетой ВСУ по центру Херсона».

Катериничев занял пост первого замглавы администрации в середине августа, проработав на нем полтора месяца. До этого в течение 25 лет служил в пограничных войсках и подразделениях ФСБ. После этого работал первым заместителем начальника центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Кавалер трех орденов Мужества. Депутат Госдумы Яна Лантратова сообщила, что Катериничев участвовал в операции по спасению заложников в школе № 1 в Беслане в 2004 году.

Рогов сообщил об ударе украинских военных по колонне с гражданскими
Политика
Фото:Владимир Рогов / Telegram

На прошлой неделе украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице Play Hotel в Херсоне. В результате погибли два человека, в том числе бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко от Партии регионов, который в 2015 году уехал в Россию. В администрации Херсонской области назвали ракетный удар терактом.

Херсонская область полностью находится под контролем российских военных. Накануне президент Владимир Путин подписал указ о признании ее независимости после прошедшего там референдума о вхождении в состав России. По данным областных властей, «за» проголосовали 87% участников.

Такие же референдумы прошли в ДНР, ЛНР и на подконтрольной части Запорожской области. Указ о признании последнего региона Путин также подписал в четверг. Независимость ДНР и ЛНР Москва признала еще в феврале.

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