Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Херсоне прогремели шесть взрывов — предположительно, работала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС.

В небе над городом следов от ракет не видно, но при этом были слышны звуки взрывов.

Ранее 3 октября в Херсоне произошло не менее трех взрывов. Агентства так же сообщали, что предположительно работает система ПВО.

Столица региона регулярно подвергается обстрелам. Так, 30 сентября во время ракетного удара погиб первый заместитель главы военно-гражданской администрации области по безопасности Алексей Катериничев.

Тогда первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич сообщил, что удар был нанесен «направленной ракетой ВСУ по центру Херсона».

В конце сентября украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице Play Hotel в Херсоне, в результате чего погибли два человека. Одним из них оказался бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко от Партии регионов, который в 2015 году уехал в Россию.

Читайте на РБК Pro Pro Вас собирается подставить коллега: какие признаки помогут это понять Вас собирается подставить коллега: какие признаки помогут это понять Статьи Pro Мир теряет краски: как серый стал главным цветом эпохи Мир теряет краски: как серый стал главным цветом эпохи Статьи Pro Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам Статьи Pro В какие активы безопаснее вкладываться в кризис В какие активы безопаснее вкладываться в кризис Статьи Pro Какие документы нужны для отсрочки и какие выплаты ждать мобилизованным Какие документы нужны для отсрочки и какие выплаты ждать мобилизованным Статьи Pro «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах Статьи Pro Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса Статьи Pro Мелатонин: стоит ли принимать на ночь? Мелатонин: стоит ли принимать на ночь? Статьи

30 сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров с Херсонской и Запорожской областями, а также с республиками Донбасса о вхождении в состав России. После этого документы поступили на проверку в Конституционный суд, и тот признал их соответствующими Основному закону страны.