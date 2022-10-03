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В Херсоне прогремели шесть взрывов

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Херсоне прогремели шесть взрывов — предположительно, работала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС.

В небе над городом следов от ракет не видно, но при этом были слышны звуки взрывов.

Ранее 3 октября в Херсоне произошло не менее трех взрывов. Агентства так же сообщали, что предположительно работает система ПВО.

В Херсоне и Новой Каховке прогремели взрывы
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Фото:John Moore / Getty Images

Столица региона регулярно подвергается обстрелам. Так, 30 сентября во время ракетного удара погиб первый заместитель главы военно-гражданской администрации области по безопасности Алексей Катериничев.

Тогда первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич сообщил, что удар был нанесен «направленной ракетой ВСУ по центру Херсона».

В конце сентября украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице Play Hotel в Херсоне, в результате чего погибли два человека. Одним из них оказался бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко от Партии регионов, который в 2015 году уехал в Россию.

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30 сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров с Херсонской и Запорожской областями, а также с республиками Донбасса о вхождении в состав России. После этого документы поступили на проверку в Конституционный суд, и тот признал их соответствующими Основному закону страны.

Теги
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