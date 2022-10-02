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В Херсоне прогремело несколько взрывов

В Херсоне прогремело не менее пяти взрывов, сработала система ПВО
По данным корресподентов российских госагентств, прозвучало от пяти до семи взрывов, работала система ПВО

В Херсоне прогремело несколько взрывов, работает система ПВО, сообщили корреспонденты ТАСС и «РИА Новости». По данным первого из госагентств, прозвучало не менее пяти взрывов, второе пишет о семи.

Оба журналиста отмечают, что следов работы ПВО в небе не видно из-за темноты. Корреспондент ТАСС передает также, что в здании тряслись стены.

Официально о запуске ракет ПВО над Херсоном не сообщалось.

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Последний раз российские агентства сообщали о взрывах и работе ПВО в Херсоне 29 сентября.

Сегодня в Херсонской области взрывы звучали еще и в Новой Каховке — власти города сообщили о работе системы ПВО, было зафиксировано «два воздушных взрыва».

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Херсон Херсонская область взрывы
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