ВСУ нанесли удар по гостинице в центре Херсона

Ранее власти региона сообщили, что российские военные в Херсонской области проводят «перегруппировку». В то же время там исключили вероятность прорыва ВСУ в Херсон

Украинские войска нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона, сообщили в областной службе ГО и ЧС.

«Ночью 5 октября ВСУ нанесли ракетный удар по херсонской гостинице в центре города, ул. Белинского. Сейчас на месте прилета спасатели занимаются разбором конструкции поврежденного здания. Привлечены одна единица техники и пять человек личного состава», — говорится в сообщении.

Речь идет о гостинице Raziotel Rishelyevskiy Kherson, расположенной в Херсоне по адресу ул. Белинского 19.

Обстрелы Херсона усилились в сентябре, после объявления Киевом контрнаступления на херсонском направлении. Так, 25 сентября в результате обстрела из РСЗО HIMARS по гостинице Play Hotel в Херсоне погибли два человека, в том числе бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко. В конце месяца в результате обстрела по центру города также погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев.

Ранее 5 октября замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские военные в регионе проводят «перегруппировку». Он подчеркнул, что продвижение украинских войск вглубь региона остановлено и вероятность того, что ВСУ прорвутся в Херсон, отсутствует.

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С 23 по 27 сентября в Херсонской области, как и в ЛНР, ДНР и Запорожье, прошел референдум о вхождении в состав России. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о присоединении регионов. 2 октября их, согласно процедуре, одобрил Конституционный суд. 3 и 4 октября договоры, а также федеральные конституционные законы о присоединении поддержали Государственная дума и Совет Федерации, 5 октября договоры с подписью президента опубликовал Кремль.