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Стремоусов заявил, что наступление ВСУ в Херсонской области захлебнулось

Кирилл Стремоусов: наступление украинских войск в Херсонской области захлебнулось
Наступление украинской армии на Херсонском направлении захлебнулось, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов. Он также пообещал «ответку за Крымский мост» в ближайшее время
Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов (Фото: Stremousov_Kirill / Telegram)

Украинским войскам не удается развивать наступление на Херсонском направлении, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов в опубликованном в его телеграм-канале видеообращении.

«На Херсонском направлении без изменений. Вся та армада всех тех нацистов и прочей этой шелухи сегодня опять захлебнулась», — сказал он.

Стремоусов добавил, что «ответка за Крымский мост уже скоро». Речь идет о подрыве грузовика на мосту накануне, из-за которого загорелись топливные цистерны проходящего мимо поезда. В результате погибли три человека, обрушились два автомобильных пролета моста. Временно приостанавливалось автомобильное и железнодорожное сообщение. 

В Крыму в произошедшем обвинили украинскую сторону. Киев официально не признал причастность к инциденту, однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter»: «Крым. Мост. Начало». Реакцию украинских властей в МИД России сочли свидетельствующей о их «террористической сущности». The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника писала, что за произошедшим стоит Служба безопасности Украины (СБУ).

Материал дополняется.
 

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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