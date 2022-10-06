В Херсоне сообщили об обстреле ВСУ Антоновского моста

Антоновский мост (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

ВСУ нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы города.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Антоновский мост — единственный в Херсоне автомобильный мост через Днепр. После взятия города под контроль российскими войсками он неоднократно подвергался обстрелам. Несколько раз местная администрация сообщала об обрушениях моста.

Последний раз по нему ударили 4 октября. ВСУ выпустили шесть ракет из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, три из них были сбиты средствами противовоздушной обороны, а еще три попали в район моста.